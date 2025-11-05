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کد مطلب 6646189
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۱۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۵۸

ساماندهی گمرک و بانک‌های زیرمجموعه اولویت وزارت اقتصاد

ساماندهی گمرک و بانک‌های زیرمجموعه اولویت وزارت اقتصاد

مدنی زاده وزیر اقتصاد گفت: ساماندهی وضعیت گمرک و بانک های زیر مجموعه وزارت اقتصاد اولویت های ما هستند.

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