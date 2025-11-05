دریافت 2 MB کد مطلب 6646189 https://mehrnews.com/x39w6x ۱۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۵۸ کد مطلب 6646189 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۵۸ ساماندهی گمرک و بانکهای زیرمجموعه اولویت وزارت اقتصاد مدنی زاده وزیر اقتصاد گفت: ساماندهی وضعیت گمرک و بانک های زیر مجموعه وزارت اقتصاد اولویت های ما هستند. کپی شد مطالب مرتبط کمبود جدی دارو و تجهیزات بیهوشی نداریم اخطار به دستگاههای کمکار در اتصال مجوزها به درگاه ملی مدنیزاده: برنامه اصلاحی به بانکهای ناتراز میدهیم مدنیزاده: ۹۷درصد مجوزهای کسبوکار به درگاه ملی مجوزها متصل شده است برچسبها وزارت اقتصاد اقتصاد گمرک سید علی مدنیزاده
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