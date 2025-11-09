آیین هامین؛ سنتی ماندگار از همدلی نخلداران سیستان و بلوچستان

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - فاطمه گلوی: با فرارسیدن فصل برداشت خرما، نخلستان‌های سراوان در جنوب سیستان و بلوچستان جلوه‌ای خاص و پررونق به خود گرفته‌اند. این شهرستان که یکی از قطب‌های مهم تولید خرمای کشور به شمار می‌رود، هر ساله در ماه‌های پاییز میزبان فصل برداشت مرغوب‌ترین ارقام خرما از جمله مضافتی، هلیله و رَبّی است.

نخل‌داران سراوان با تلاش و پشتکار فراوان، ثمره یک سال زحمات خود را از دل نخلستان‌ها برداشت می‌کنند؛ محصولی که نه‌تنها در بازارهای داخلی، بلکه در کشورهای همسایه نیز مشتریان فراوانی دارد. شرایط اقلیمی مناسب و حمایت‌های فنی باعث افزایش کیفیت و میزان برداشت خرما شده است.

خرمای سراوان علاوه بر ارزش اقتصادی، جایگاه فرهنگی و اجتماعی ویژه‌ای در زندگی مردم منطقه دارد و فصل برداشت آن به نوعی جشن تلاش و همدلی روستاییان محسوب می‌شود. اکنون نخلستان‌های سبز و طلایی سراوان، نمادی از برکت، پایداری و تلاش مردمان جنوب شرق کشورند که در سایه زحمات شبانه‌روزی خود، سهمی ارزشمند در اقتصاد کشاورزی سیستان و بلوچستان ایفا می‌کنند.

هامین؛ سنتی از دل همکاری مردم سراوان

مدیر جهاد کشاورزی سراوان در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: در سیستان و بلوچستان، به‌ویژه در شهرستان سراوان، آئین کهن و ارزشمندی به نام «هامین» برگزار می‌شود؛ سنتی که بیانگر روح همیاری و همکاری مردم منطقه در زمان بردات خرما است.

مدیر جهاد کشاورزی سراوان، درباره این آئین افزود: هامین تنها یک آئین کشاورزی نیست، بلکه نماد همبستگی و پیوند نسل‌هاست. جوانان در کنار پیشکسوتان، شیوه‌های سنتی را می‌آموزند و تجربه را با دانش نوین ترکیب می‌کنند.

وی ادامه داد: در این آئین هیچ پولی رد و بدل نمی‌شود. امروز نخلستان یک کشاورز برداشت می‌شود، فردا گروه به سراغ دیگری می‌رود. همه با نیت کمک و همکاری، در کنار هم کار می‌کنند.

رستم زهی گفت: این سنت دیرینه، نه‌تنها محصول خرما را به‌موقع برداشت می‌کند بلکه زمینه تقویت روابط اجتماعی، حفظ فرهنگ همکاری، کمک رسانی و جلوگیری از فراموشی ارزش‌های بومی را نیز فراهم می‌سازد. آئین هامین امروز نیز همچون گذشته، زبان گویای دوستی، تعاون و همدلی مردم مرزنشین سیستان و بلوچستان است.

آئین هامین نمادی از خودکفایی و اتحاد مردم

سرپرست اداره ترویج و آموزش جهاد کشاورزی سراوان با اشاره به اهمیت احیای آئین‌های سنتی در حوزه کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: هامین، میراث فرهنگی ارزشمندی است که ضمن حفظ اصالت خود، امروز با روش‌های علمی و آموزشی جهاد کشاورزی تلفیق شده است.

ناصر دولتی افزود: در این آئین، کشاورزان و جوانان به‌صورت گروهی در برداشت خرما همکاری می‌کنند. کارشناسان جهاد کشاورزی نیز با حضور در نخلستان‌ها، آموزش‌های فنی مربوط به بهداشت محصول، اصلاح نخل و کاهش ضایعات را به کشاورزان ارائه می‌دهند.

سرپرست اداره ترویج و آموزش جهاد کشاورزی سراوان بیان کرد: احیای این آئین سبب پویایی روستاها و جلوگیری از مهاجرت شده است. روحیه تعاون و احساس تعلق به زمین در میان اهالی افزایش یافته و بسیاری از روستاهای مرزی به‌واسطه همین همکاری‌ها، همچنان زنده و فعال باقی مانده‌اند.

وی تأکید کرد: در واقع هامین نمادی از خودکفایی، همدلی و اتحاد مردم است؛ الگویی که می‌تواند در سایر مناطق کشور نیز گسترش یابد.

افزایش کیفیت تولید و اقتصاد محلی با همدلی مردم و مسئولین

دولتی بیان کرد: جهاد کشاورزی در کنار مردم است تا این آئین اصیل را زنده نگه داریم؛ زیرا هامین تنها یک مراسم کشاورزی نیست، بلکه فرهنگی ریشه‌دار و نمادی از عشق به کار و هم‌نوع است.

وی در پایان افزود: خرمای سراوان به دلیل شرایط اقلیمی خاص، یکی از مرغوب‌ترین محصولات کشاورزی شرق کشور است و با استمرار آئین هامین، نه‌تنها کیفیت تولید افزایش یافته بلکه اقتصاد محلی نیز تقویت می‌شود.

فصل برداشت خرما در سراوان، تصویری زنده از تلاش و همدلی مردم منطقه ارائه می‌دهد. آئین سنتی هامین با گردهم آوری اهالی برای کمک متقابل در برداشت محصول، نه‌تنها بهره‌وری کشاورزی را افزایش می‌دهد بلکه پیوندهای اجتماعی و فرهنگی را نیز تقویت می‌کند.

حضور کارشناسان جهاد کشاورزی در کنار کشاورزان، تلفیق دانش سنتی و علمی را ممکن ساخته و کیفیت محصول را بالا می‌برد. این آئین، نمادی از خودکفایی، اتحاد و تعلق مردم به زمین است و تداوم آن موجب حفظ روستاها، ارتقای اقتصاد محلی و استمرار ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی در سراوان می‌شود.