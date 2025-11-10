خبرگزاری مهر، گروه استانها- فاطمه گلوی: توسعه روستایی و منطقهای در استان سیستان و بلوچستان از مهمترین محورهای پیشرفت و عدالتمحور کشور به شمار میرود. این استان با گسترهای وسیع، تنوع فرهنگی و ظرفیتهای طبیعی فراوان، نقشی تعیینکننده در امنیت غذایی، مرزی و اقتصادی ایران دارد.
با وجود این ظرفیتها، بخش قابل توجهی از جمعیت آن در روستاها سکونت دارند که توسعه پایدار آنها میتواند زمینهساز رشد متوازن و کاهش شکافهای اقتصادی و اجتماعی باشد. بهبود زیرساختها، ایجاد فرصتهای اشتغال، حمایت از کشاورزی و دامداری محلی، توسعه صنایع کوچک و دستی، و گسترش آموزش و بهداشت در مناطق روستایی از اولویتهای کلیدی در مسیر توانمندسازی این مناطق است.
سیستان و بلوچستان امروز در نقطهای قرار دارد که هر گام در جهت توسعه روستاها، گامی در مسیر اقتدار ملی و پایداری اقتصادی کشور محسوب میشود. توجه به ظرفیتهای محلی و بهرهگیری از مشارکت مردم، میتواند الگوی موفقی از توسعه متوازن را در این استان مرزی رقم بزند؛ الگویی که نهتنها موجب رونق اقتصادی میشود بلکه انسجام اجتماعی و امنیت پایدار را نیز تقویت میکند.
سیستان و بلوچستان رتبه آخر شاخص توسعه انسانی در کشور است
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط خاص جمعیتی استان اظهار کرد: سیستان و بلوچستان تنها استانی است که جمعیت روستایی آن از جمعیت شهری بیشتر است و همین موضوع ضرورت توجه ویژه به توسعه روستاها را دوچندان میکند.
یار محمد حسین بر افزود: متأسفانه شاخصهای توسعه در بسیاری از مناطق روستایی استان، پایینتر از میانگین کشوری است و این امر بهویژه در سه شاخص اصلی توسعه انسانی یعنی آموزش، درآمد و امید به زندگی نمود بیشتری دارد.
وی با بیان اینکه استان در شاخص توسعه انسانی رتبه آخر کشور را دارد، خاطرنشان کرد: این وضعیت نیازمند برنامهریزی جدی و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، وزارتخانهها و نهادهای مرتبط است تا با همافزایی و نگاه ملی، مسیر ارتقای شاخصهای توسعه هموار شود.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان گفت: حضور مسئولان عالیرتبه کشوری میتواند به تصمیمسازیهای مؤثرتر و جذب منابع لازم برای رشد متوازن استان کمک کند.
حسینبر در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری همهجانبه دولت و مردم، روستاهای سیستان و بلوچستان در آیندهای نزدیک به جایگاه واقعی خود در عرصه ملی دست یابند و الگویی از توسعه پایدار و عدالتمحور در کشور شوند.
باید از ظرفیتهای مغفول روستاها برای اشتغال جوانان بهره برد
فرماندار دلگان در گفت گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای روستایی در استان سیستان و بلوچستان گفت: یکی از مهمترین اولویتهای دولت چهاردهم، توجه به روستاها و حل مشکلات اساسی آنها در حوزههای مختلف است.
سید عبدالغفور حسینی افزود: روستاهای استان سیستان و بلوچستان با دارا بودن ظرفیتهای گستردهای در زمینه کشاورزی، صنایع دستی و نیروی انسانی توانمند، بستر مناسبی برای ایجاد فرصتهای جدید اشتغال و کارآفرینی دارد.
وی بیان کرد: نگاه دولت چهاردهم به سیستان و بلوچستان نگاهی توسعهمحور است و همین امر باعث شده که امروز سیستان و بلوچستان به یک کارگاه عمرانی بزرگ تبدیل شود؛ بهویژه در بخش راههای اصلی، راههای روستایی و طرحهای رفع تنش آبی که هماکنون در حال اجرا هستند.
حسینی در ادامه به اقدامات انجامشده در شهرستان دلگان اشاره کرد و افزود: در سال ۱۴۰۴ از مجموع ۱۹۹ میلیارد تومان اعتبار مصوب شهرستان، ۴۹ میلیارد تومان تنها به توسعه شبکه آب روستایی اختصاص یافته است. همچنین ۱۴ پروژه فعال در حوزه رفع تنش آبی در دست اجرا قرار دارد که حدود ۶۰ درصد آنها تاکنون پیشرفت فیزیکی داشتهاند.
فرماندار دلگان در پایان تأکید کرد: اجرای این طرحها میتواند نقش چشمگیری در کاهش مشکلات تأمین آب روستاها و افزایش رفاه مردم داشته باشد.
ایجاد اشتغال پایدار برای روستاییان، منجر به ماندگاری آنها در روستا میشود
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی زاهدان در گفت و گو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اهمیت توسعه متوازن روستاها، گفت: استان سیستان و بلوچستان امروز در مسیر رشد و تحول قرار گرفته و یکی از اولویتهای اصلی توسعه در کشور محسوب میشود.
فاطمه راشکی اظهار داشت: پروژههای زیربنایی و عمرانی متعددی در حال اجرا است، اما برای پایداری این روند، توجه ویژه به مناطق روستایی ضروری است.
وی با اشاره به روند رو به افزایش مهاجرت از روستاها به شهرها افزود: بسیاری از مهاجران روستایی در شهرها به مشاغل ناپایدار روی میآورند و این مسئله ضرورت سرمایهگذاری در ایجاد اشتغال پایدار در روستاها را دوچندان کرده است.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی تصریح کرد: اگر امکانات و زیرساختهای لازم در روستاها فراهم شود، هم روند مهاجرت کاهش مییابد و هم کیفیت زندگی در این مناطق ارتقا پیدا میکند.
درآمد دهیاریهای سیستان و بلوچستان بسیار پایینتر از میانگین کشوری است
وی همچنین با انتقاد از کمبود منابع مالی دهیاریها گفت: در حال حاضر درآمد دهیاریهای استان از محل قانون ارزش افزوده تنها بین سه تا چهل میلیون تومان است، در حالیکه در برخی استانهای دیگر این رقم به ده تا دوازده میلیارد تومان میرسد.
راشکی در پایان افزود: این اختلاف چشمگیر مانع بزرگی در مسیر آبادانی و بازسازی روستاهای سیستان و بلوچستان است و نیازمند تصمیمات حمایتی جدی از سوی دولت میباشد. اگر این شکاف مالی جبران شود، روستاهای استان میتوانند به جایگاه واقعی خود در توسعه منطقهای برسند و نقش مؤثری در رونق اقتصادی و اجتماعی کشور ایفا کنند.
توسعه روستاهای سیستان و بلوچستان، فراتر از یک برنامه عمرانی، تلاشی ملی برای تحقق عدالت سرزمینی و کاهش نابرابریهاست. حضور مسئولان، تخصیص اعتبارات قابلتوجه و اجرای طرحهای زیربنایی، در کنار یکدیگر به شکوفایی سیستان و بلوچستان کمک میکند.
توجه به ظرفیتهای محلی، سرمایه انسانی و مشارکت مردم، میتواند مسیر توسعه پایدار را هموار کند و از مهاجرتهای بیرویه جلوگیری نماید. اگر حمایتهای مالی و مدیریتی بهصورت هدفمند ادامه یابد، سیستان و بلوچستان میتواند به الگوی موفقی از توسعه متوازن در کشور بدل شود.
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