غرش ایرانی در دریا

به گزارش خبرگزاری مهر، همشهری نوشت: ایران سالهاست در زمینه توسعه فناوری قایقهای تندرو مشغول بهکار است. از همان روزهای نخست جنگ تحمیلی ۸ ساله برای برقراری توازن قدرت در آبهای خلیجفارس، مهندسان ایرانی کار روی قایقهای تندروی مسلح را آغاز کردند. امروزه اما کار تا آنجا پیشرفته که ایران توانسته سریعترین قایق جنگی جهان را بسازد؛ قایقی که اسفند سال ۱۴۰۳ بهصورت رسمی رونمایی شده و این روزها بار دیگر نام آن بر سر زبانها افتاده است.
دکترین دفاعی منطقه
همزمان با الحاق ناو شهید رئیسعلی دلواری به ناوگان دریایی نیروی دریایی سپاه پاسداران، شناوری با عنوان «حیدر -۱۱۰» بهصورت رسمی رونمایی شد. این شناور که از آن بهعنوان سریعترین قایق جنگی جهان یادشده است، نهتنها نمادی از توان فنی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بهشمار میآید، بلکه ترجمانی از راهبرد «شناورهای تندرو» در دکترین دفاعی منطقه است.
نکات راهبردی و کارکرد عملیاتی
عملیات سریع و ضربتی: سرعت بالا به این شناور امکان میدهد در زمان کوتاه از نقطهای به نقطه دیگر حرکت کند، به هدف برسد و یا عقب بکشد که در محیطهای ساحلی و کمعمق مزیت است.
دکترین نامتقارن دریایی: ایران طی سالها تأکید کرده است که در آبهای خلیجفارس و تنگههرمز، عملیاتهای نامتقارن را مدنظر دارد؛ شناورهای تندرو با ابعاد کوچک، سرعت بالا و هزینه کمتر نسبت به ناوهای بزرگ در این چارچوب جای میگیرند.
عملیات نزدیک ساحل و شناسایی سریع: طراحی کاتاماران، وزن کم و عرض مناسب میتواند به این معنا باشد که شناور میتواند در آبهای کمعمق نسبتاً امنتر نیز به فعالیت بپردازد که برای گشت دریایی، مینگذاری و ایجاد سدهای دریایی اهمیت دارد.
بازدارندگی و پیام قدرت: رونمایی از چنین شناوری با ویژگی سرعت بالا و توان موشکی، ارسال پیامی به بازیگران منطقهای است مبنی بر اینکه ایران توانمندیهای جدیدی در حوزه دریایی بهکار گرفته است.
مشخصات فنی
سرعت عملیاتی :۱۱۰ گره دریایی (معادل ۲۰۵ کیلومتر در ساعت). در برخی گزارشها سرعت «حیدر -۱۱۰» حدود ۲۲۰ کیلومتر بر ساعت عنوان شده است.
برد عملیاتی: ۳۵۰ مایل دریایی (معادل تقریبی ۶۵۰ کیلومتر)
بدنه: طراحی دو بدنهای (کاتاماران) با استفاده از ترکیبات سبک همچون آلیاژ یا فیبر کربن که برای کاهش مقاومت آب، افزایش پایداری در امواج و قابلیت رادارگریزی بهکار گرفته شده است.
تسلیحات: ۲موشک کروز سطحبهسطح (ضدکشتی) ساخت وزارت دفاع ایران به همراه یک تیربار سبک و سلاحهای کمکی
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