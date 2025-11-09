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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۷:۲۹

تأمین اجتماعی در آستانه تحول؛ مرور صدسال بیمه‌گری اجتماعی در ایران

تأمین اجتماعی در آستانه تحول؛ مرور صدسال بیمه‌گری اجتماعی در ایران

سازمان تأمین اجتماعی در آستانه پنجاه‌سالگی خود، با وجود فراز و فرودهای اقتصادی و اجتماعی، همچنان اصلی‌ترین نهاد بیمه‌گری کشور است و اکنون به سوی ترسیم آینده‌ای نو در افق ۱۴۳۰ گام برمی‌دارد.

خبرگزاری مهر، یادداشت مهمان - علی حیدری، مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی: بیمه‌گری اجتماعی در ایران از قدمتی حدود یک‌صدساله برخوردار است و از قانون وظایف سال ۱۲۸۷ که برقراری مستمری برای ارباب دیوانی (عالی‌رتبگان دولت) را در یک رویکرد غیربیمه‌ای مقرر می‌داشت و درج مسئولیت کارفرما در قبال نیروی کار در قانون اعطای مجوز تأسیس کارخانه کبریت‌سازی تبریز به برادران خویی (۱۳۰۱) و ابلاغ مقررات نحوه به‌کارگیری کارگران قالی‌بافی در کرمان به توصیه اسقف لنتین، میسیونر مسیحی که بگذریم، سرآغاز بیمه‌گری اجتماعی برای نیروهای کشوری (۱۳۰۱)، بیمه جزئی برخی کارگران (۱۳۰۹)، کارگران طرق و شوارع (۱۳۱۰)، نیروهای لشکری (۱۳۱۴) بود و توسعه و تعمیم عمودی و افقی پوشش‌های بیمه اجتماعی و رشد و نمو نهاد متولی آن به‌تدریج صورت پذیرفته است.

ازجمله الزام به ایجاد صندوق‌های بهداشت و تعاون در کارگاه‌ها (۱۳۲۵) و سپس ادغام آن‌ها در صندوق تعاون و بیمه کارگران (۱۳۲۸) به موجب قانون کار و ایجاد سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران (۱۳۳۲) که در سال ۱۳۴۲ کلمه کارگران حذف شد، قانون بیمه اجتماعی روستاییان (۱۳۴۸)، قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی (۱۳۵۲) که همگی این نهادها و سازوکارهای بیمه اجتماعی به استثنای نهادهای مربوط به نیروهای کشوری و لشکری در سال ۱۳۵۴ و به موجب قانون تأمین اجتماعی در سازمان تأمین اجتماعی تجمیع و ادغام و به موجب صدر ماده قانون یادشده، سازمان مزبور متولی «تعمیم انواع بیمه‌های اجتماعی در کشور» شد.

اکنون پنجاهمین سالگرد تصویب این قانون مترقی و تأثیرگذار است. با این وصف بیمه‌های اجتماعی و تأمین اجتماعی را چه رهاورد «مدرنیزاسیونِ» دولت ایران، یا پدیده «وارداتی» و نتیجه حضور آلمانی‌‎ها، انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها در صنعت راه‌سازی، ریلی و نفتی ایران، یا توصیه‌شده و دیکته‌شده مستشاران خارجی بدانیم یا ماحصل نفوذ روشنفکران چپ‌گرا و متمایل به حزب توده ساختار وزارت کارِ وقت، یا راهکار دکتر محمد مصدق برای جذب نیروهای کارگری و عدم یارگیری حزب توده و یا راهکار حکومت پهلوی برای جلوگیری از نفوذ تفکرات چپ در نیروی کار و خلع سلاح حزب توده و احزاب چپ، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است.

این پدیده چند نقطه عطف تاریخی دارد که عبارتند از: تأسیس سازمان بیمه اجتماعی کارگران (۱۳۳۲)، تصویب قانون تأمین اجتماعی (۱۳۵۴)، تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (۱۳۸۳) و ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی (۱۴۰۱).

قانون تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی منبعث از آن با وجود این‌که طی نیم‌قرن اخیر دچار تغییرات وصله‌پینه‌ای خارج از اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای زیادی قرار گرفته‌اند، اما در تمام این مدت اصلی‌ترین و محوری‌‎ترین نهاد بیمه‌گری اجتماعی ایران بوده و قوام و دوام خود را حفظ کرده و در مقاطع انقلاب، جنگ، بلایا (سیل و زلزله)، حصر و تحریم‌های ظالمانه اقتصادی و کرونا بدون وقفه و خلل به ارائه خدمات و پوشش‌های بیمه‌ای پرداخته‌اند و «گذشته» افتخارآمیزی را با وجود همه مضایق و محدودیت‌ها رقم زده‌اند و تا این جای کار در بین نهادهای بیمه‌گر اجتماعی فعال در کشور موفقیت نسبی را از آن خود ساخته است و نه‌تنها مثل بقیه بار دولت نشده و مساعدت و کمک دولتی دریافت نکرده بلکه چندهزار میلیارد تومان از دولت طلبکار بوده و هست.

اما این سازمان بزرگ‌مقیاس ملی و مردم‌پایه در شرایط «حال» خود؛ به‌ویژه بعد از اجرای طرح تحول سلامت، به‌دلیل عدم پرداخت بدهی‌های بیمه‌ای دولت، تحمیل طرح‌های دارای بار مالی، تحمیل تصمیمات نامساعد و غیربیمه‌ای، مداخلات مخرب، بی‌عدالتی در بهره‌مندی شرکای اجتماعی آن از منابع عمومی و… دچار ناترازی نقدی شده که برای رفع این کسری، متحمل هزینه‌های تأمین مالی شده و می‌شود. مضافاً به این‌که نرخ پایین سرمایه‌گذاری، نرخ پایین مشارکت اقتصادی و افزایش جمعیت غیرفعال، ناترازی‌های بودجه، بانک‌ها، آب، برق، گاز و سایر حامل‌های انرژی، واردات بی‌رویه و قاچاق افسارگسیخته، نیروی کار غیرمجاز خارجی، فرار بیمه‌ای قشری، کارگاهی، تعدادی و ریالی، سالمندی جمعیت، بالارفتن سن ازدواج و اشتغال حجم بالای اقتصاد غیررسمی، پنهان، زیرزمینی و سیاه و… همگی باعث عدم تعادل منابع و مصارف و برهم‌خوردن تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌های سازمان تأمین اجتماعی شده و می‌شوند. علاوه بر این، روندها و ابرروندهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی، زیست‌محیطی، فناوری و جمعیتی در حال حاضر به‌گونه‌ای است که چنانچه سازمان به‌صورت فعال با آن‌ها مواجه‌های نداشته باشد و منفعلانه عمل کند، می‌توانند اثرات مخربی بر تعادل منابع و مصارف و تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌های آن بگذارند.

اما شرایط آینده سازمان تأمین اجتماعی با توجه به سرعت و بسامد تغییرات و تحولات علم و فناوری و مخاطرات پیش‌رو، نیازمند «آینده‌آمایی» است. بدین‌معنا که سازمان باید آینده مطلوب خود را بسازد و یا خود را برای آینده‌های محتمل پیش‌‎رو آماده و مهیا سازد؛ امری که طرح ۱۲ از مجموعه طرح‌های بیست‌گانه سازمان تأمین اجتماعی یعنی «طرح چشم‌انداز تأمین اجتماعی نوین (افق ۱۴۳۰)» به‌دنبال آن است و قرار است با هم‌آموزی و هم‌آفرینی و هم‌سازی در میان ذی‌نفعان (شرکای اجتماعی)، ذی‌مدخلان (کارکنان) و ذی‌ربطان (نهادها و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط) آینده مطلوب سازمان تأمین اجتماعی را رقم بزند.

برای این منظور مراحل زیر مد نظر قرار گرفته و با کارسپاری میان واحدهای سازمانی ذی‌ربط و جلب مشارکت نخبگان و فرهیختگان که به نیمه راه رسیده و تا مرحله پنجمِ آن تحقق یافته و بقیه مراحل نیز در حال انجام است.

۱- تدوین برنامه چشم‌انداز سازمان تأمین اجتماعی در افق سپهر چشم‌انداز آینده ایرانِ ۱۴۳۰ و سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ۱۴۵۰

۲ - تبیین نقش و جایگاه شایسته سازمان تأمین اجتماعی در اسناد بالادستی مزبور و مشارکت در تهیه و تدوین آن‌ها

۳ - تهیه و تدوین سند تأمین اجتماعی نوین با رویکرد بهره‌گیری از فناوری‌های نوظهور و متناسب با کسب‌وکارهای نوپا و مبتنی بر بازمهندسی فرآیندها

۴ - تهیه و تدوین پیش‌نویس احکام قانونی و مقرراتی مورد نیاز برای تحقق چشم‌انداز تأمین اجتماعی نوینِ ۱۴۳۰

۵ - شناخت و بررسی مستمر روندها و ابرروندهای منطقه‌ای و جهانی در زمینه‌های اقتصاد و فناوری‌های نوظهور، کسب‌وکارهای نوین و تأثیر و تأثرات آن‌ها بر سازمان تأمین اجتماعی با رویکرد بازمهندسی فرایندها

۶ - بررسی و مطالعه مستمر تطبیقی و مقایسه‌ای بین‌المللی و تجارب موفق علمی و عملی دنیا در حوزه تأمین اجتماعی با هدف ترسیم الگوی مطلوب

۷ - جلب مشارکت همگانی و نخبگانی به‌منظور هم‌آموزی و هم‌آفرینی سند چشم‌انداز تأمین اجتماعی نوینِ ۱۴۳۰

۸ - ارائه ایده‌ها، طرح‌ها، برنامه‌ها، راهکارها، سازوکارهای اجرا، ابرپروژه‌ها و پروژه‌های مربوط به تحقق سند چشم‌انداز

۹ - نظارت بر حسن اجرای سند چشم‌انداز و رصد و پایش میزان تحقق آن و گزارش‌گیری و گزارش‌دهی پیشرفت کار

۱۰ - صلاح و روزآمدسازی سند چشم‌انداز تأمین اجتماعی نوینِ ۱۴۳۰ با توجه به شرایط، الزامات و اقتضائات روز

تکوین و فعالیت سازمان تأمین اجتماعی و دوام و قوام آن تاکنون ثمره تشریک مساعی چندین نسل از مدیران و کارکنان، بیمه‌شدگان، کارفرمایان و مستمری‌بگیران بوده و بی‌شک ترسیم آینده مطلوب و تحقق آن نیز در گرو هم‌آموزی، هم‌آفرینی و هم‌سازی آن‌ها خواهد بود.
 

کد مطلب 6648968
مینا یاری

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