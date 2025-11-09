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کد مطلب 6649527
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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۸:۵۸

قالیباف: آمریکا باید پیامدهای تجاوز به ایران را بپذیرد

قالیباف: آمریکا باید پیامدهای تجاوز به ایران را بپذیرد

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: آمریکا باید پیامد تجاوز به ایران را بپذیرد؛ ما در برابر هر تهدیدی ایستاده‌ایم.

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