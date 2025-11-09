دریافت 3 MB کد مطلب 6649527 https://mehrnews.com/x39xvF ۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۸:۵۸ کد مطلب 6649527 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۸:۵۸ قالیباف: آمریکا باید پیامدهای تجاوز به ایران را بپذیرد رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: آمریکا باید پیامد تجاوز به ایران را بپذیرد؛ ما در برابر هر تهدیدی ایستادهایم. کپی شد مطالب مرتبط قالیباف: آمریکا باید پیامد تجاوز به ایران را بپذیرد قالیباف: دولت باید تا اول دی لایحه بودجه ۱۴۰۵ را تقدیم مجلس کند بررسی جزئیات طرح ملی هوش مصنوعی در دستورکار امروز مجلس حل کلانمسائل کشور با تمرکز بر پیشرانهای برنامه هفتم توسعه تأمین اجتماعی در آستانه تحول؛ مرور صدسال بیمهگری اجتماعی در ایران برچسبها ایران ایالات متحده امریکا قالیباف مجلس شورای اسلامی
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