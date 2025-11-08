به گزارش خبرنگار مهر، با افزایش سن بازنشستگی و دغدغه‌های اقتصادی، بسیاری از فرزندان بیمه‌شده در تأمین اجتماعی به دنبال گرفتن کفالت پدر و مادر خود هستند، اما مسیر دریافت این خدمت با پیچیدگی‌ها و محدودیت‌هایی روبروست. در راستای توسعه خدمات الکترونیکی سازمان تأمین اجتماعی و کاهش مراجعات حضوری بیمه‌شدگان، سامانه خدمات غیرحضوری این سازمان امکان ثبت و بررسی درخواست کفالت بیمه‌شدگان را فراهم کرده است. طبق اعلام سازمان، متقاضیان لازم است پیش از ثبت درخواست، تمامی ضوابط و شرایط قانونی را با دقت مطالعه کرده و در صورت احراز شرایط اقدام به ارسال مدارک نمایند.

شرایط سنی والدین و همسر (مرد) بیمه‌شده

بر اساس دستورالعمل جدید: سن پدر باید ۶۰ سال تمام و سن مادر ۵۵ سال تمام باشد.

برای بیمه‌شدگان زن، سن همسر (مرد) باید ۶۰ سال تمام باشد.

در صورتی که والدین بیمه‌شده یا همسر آقا شرایط سنی یادشده را نداشته باشند، برقراری کفالت تنها در صورت تأیید ازکارافتادگی کلی توسط کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی امکان‌پذیر خواهد بود.

شرایط عمومی احراز کفالت

بیمه‌شده باید در تأمین معاش والدین یا همسر خود نقش اصلی را ایفا کند. همچنین، والدین یا همسر وی نباید: بیمه‌پرداز سازمان تأمین اجتماعی باشند، از سایر صندوق‌های بازنشستگی مستمری یا خدمات درمانی دریافت کنند.

همچنین، در صورت وجود فرزند ذکور معلول ازکارافتاده، در صورتی که فرد یادشده بیمه‌پرداز نباشد و تأمین معاش او توسط بیمه‌شده انجام گیرد، امکان تحت تکفل قرار گرفتن وی نیز وجود دارد.

مراحل ثبت درخواست کفالت در سامانه

بیمه‌شده می‌بایست از طریق حساب کاربری خود در سامانه خدمات غیرحضوری وارد بخش زیر شود:

بیمه‌شدگان سپس امور بیمه‌شدگان و بعد درخواست برقراری کفالت.

در این بخش، اطلاعات سنی و وضعیت بیمه‌پردازی والدین به‌صورت سیستمی بررسی می‌شود. چنانچه سن پدر کمتر از ۶۰ سال یا سن مادر کمتر از ۵۵ سال باشد، متقاضی فاقد شرایط سنی تلقی می‌شود. همچنین، در صورت بیمه پرداز بودن پدر یا مادر، برقراری کفالت امکان‌پذیر نخواهد بود.

مدارک لازم جهت ثبت درخواست عبارتند از:

گواهی پزشک معالج (در صورت عدم احراز شرایط سنی والدین)

صفحه مشخصات فرزندان شناسنامه پدر

صفحه مشخصات فرزندان شناسنامه مادر

صفحه اول شناسنامه بیمه‌شده اصلی

نکته: در صورتی که والدین شرایط سنی لازم را دارا باشند، ارائه گواهی پزشک معالج الزامی نیست.

پس از بارگذاری مدارک، متقاضی گزینه‌ی ثبت درخواست کفالت را انتخاب می‌کند. درخواست به شعبه‌ی مربوطه ارجاع شده و پس از بررسی اولیه، بازرس سازمان برای صحت‌سنجی اطلاعات و بررسی وضعیت معیشتی والدین به نشانی درج‌شده مراجعه می‌کند.

در صورت تأیید بازرسی، کفالت برقرار و مزایای مربوطه اعمال می‌شود.

نحوه افزودن فرزند دختر به افراد تحت پوشش

برای تحت پوشش قرار دادن فرزند دختر بیکار و ازدواج‌نکرده نیز ضوابط جداگانه‌ای در نظر گرفته شده است:

اگر پدر شاغل باشد: از طریق سامانه خدمات غیرحضوری، مسیر زیر انتخاب می‌شود:

بیمه‌شدگان و بعد خدمات نام‌نویسی، سپس مشاهده و ثبت افراد تبعی و در نهایت اضافه کردن افراد تحت پوشش جدید.

در این مرحله، تصاویر اسکن‌شده یا عکس واضح از صفحه اول شناسنامه و صفحه ازدواج دختر بارگذاری و درخواست ثبت می‌شود تا توسط شعبه تأیید شود.

اگر پدر بازنشسته باشد: در این حالت، ثبت درخواست به‌صورت الکترونیکی امکان‌پذیر نیست و متقاضی باید به‌صورت حضوری به شعبه تأمین اجتماعی محل پرونده بازنشستگی مراجعه کند. این فرایند برای دختران بیکار، ازدواج‌نکرده یا مطلقه قابل انجام است.

تمامی اطلاعات هویتی متقاضیان از طریق سامانه ثبت احوال کشور دریافت و صحت‌سنجی می‌شود.در نتیجه، درج دقیق اطلاعات شخصی و نشانی محل سکونت والدین یا افراد تحت تکفل الزامی است.

برقراری کفالت و اضافه‌کردن افراد تبعی در سازمان تأمین اجتماعی، فرایندی دقیق و قانونی است که هم‌اکنون از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به‌صورت هوشمند انجام می‌شود. رعایت شرایط سنی، وضعیت بیمه‌پردازی و صحت مدارک بارگذاری‌شده از مهم‌ترین عوامل تأیید درخواست‌ها به شمار می‌آید.