ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی اظهار کرد: انتظار داریم پایداری و آرامش جوی تا پایان هفته در سطح استان ادامه پیدا کند و در مجموع برای هفته جاری بارش مؤثری پیش‌بینی نمی‌شود.

وی افزود: به لحاظ دمایی، روز گذشته حدود دو درجه افزایش دما نسبت به روزهای قبل داشتیم و تا روز دوشنبه نوسان قابل ملاحظه‌ای در دمای هوا نخواهیم داشت.

معقولی اظهار کرد: در این مدت، شرایط برای فعالیت‌های کشاورزی و ترددهای جاده‌ای مناسب خواهد بود و تنها در برخی مناطق احتمال مه صبحگاهی وجود دارد.

کارشناس هواشناسی استان تأکید کرد: با توجه به پایداری هوا، توصیه می‌شود کشاورزان و باغداران از فرصت روزهای پیش‌رو برای انجام کارهای زراعی استفاده کنند.