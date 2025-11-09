هواشناسی: کمینه دمای ۴ شهر اصفهان به زیر صفر رسید

مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز بویین میاندشت با کمینه دمای پنج درجه سلسیوس زیر صفر سردترین نقطه استان است.

وی با بیان اینکه دمای هوای استان طی ۲۴ ساعت پیش رو تغییر محسوسی ندارد، گفت: بیشینه دمای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۲۳ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن در خنک‌ترین ساعات بامداد دوشنبه به چهار درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد که تا پایان هفته جوی پایدار در استان برقرار خواهد بود.

به گفته معتمدی، آسمان استان طی این مدت به صورت صاف تا کمی ابری، گاهی وزش باد و غبار صبحگاهی و در نواحی مرکزی استان احتمال افزایش غلظت آلاینده‌ها در ساعات پرتردد پیش بینی می‌شود.