پایان فعالیت سامانه بارشی در گلستان؛ جو استان تا پایان هفته پایدار است

مهدیه اصحابی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت سامانه بارشی طی روزهای گذشته اظهار کرد: از روزهای گذشته استان تحت تأثیر سامانه ناپایدار بارشی قرار داشت که بیشترین میزان بارش از حوزه شهرستان گرگان گزارش شد.

وی افزود: ایستگاه جعفرآباد گرگان با حدود ۱۳ میلی‌متر بارش بیشترین میزان بارندگی را به ثبت رساند و پس از آن، شهرستان‌های کردکوی و علی‌آبادکتول با حدود پنج میلی‌متر بارش در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.



اصحابی ادامه داد: انتظار می‌رود این سامانه به‌تدریج از استان عبور کند. پایداری شرایط جوی تا پایان هفته تداوم دارد و طی این مدت، در برخی مناطق افزایش غبار رقیق پیش‌بینی می‌شود، اما بارش قابل توجهی نخواهیم داشت.



کارشناس هواشناسی گلستان گفت: از نظر دمایی، پیش‌بینی می‌شود دمای هوا بین ۲۰ تا ۲۵ درجه سانتی‌گراد در نوسان باشد و تغییر محسوسی در دما تا پایان هفته رخ ندهد.