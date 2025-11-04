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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۴۷

پایان فعالیت سامانه بارشی در گلستان؛ جو استان تا پایان هفته پایدار است

پایان فعالیت سامانه بارشی در گلستان؛ جو استان تا پایان هفته پایدار است

گرگان-کارشناس هواشناسی گلستان از خروج سامانه ناپایدار بارشی از استان و تداوم هوای پایدار تا پایان هفته خبر داد و گفت: در این مدت بارش قابل ملاحظه‌ای پیش‌بینی نمی‌شود.

مهدیه اصحابی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت سامانه بارشی طی روزهای گذشته اظهار کرد: از روزهای گذشته استان تحت تأثیر سامانه ناپایدار بارشی قرار داشت که بیشترین میزان بارش از حوزه شهرستان گرگان گزارش شد.

وی افزود: ایستگاه جعفرآباد گرگان با حدود ۱۳ میلی‌متر بارش بیشترین میزان بارندگی را به ثبت رساند و پس از آن، شهرستان‌های کردکوی و علی‌آبادکتول با حدود پنج میلی‌متر بارش در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

اصحابی ادامه داد: انتظار می‌رود این سامانه به‌تدریج از استان عبور کند. پایداری شرایط جوی تا پایان هفته تداوم دارد و طی این مدت، در برخی مناطق افزایش غبار رقیق پیش‌بینی می‌شود، اما بارش قابل توجهی نخواهیم داشت.

کارشناس هواشناسی گلستان گفت: از نظر دمایی، پیش‌بینی می‌شود دمای هوا بین ۲۰ تا ۲۵ درجه سانتی‌گراد در نوسان باشد و تغییر محسوسی در دما تا پایان هفته رخ ندهد.

کد مطلب 6644162

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