  1. جامعه
  2. شهری
۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۴۴

مجسمه والرین نماد قدرت و استقامت ملت ایران است

مجسمه والرین نماد قدرت و استقامت ملت ایران است

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: مجسمه والرین نماد قدرت، استقامت، ایستادگی و برتری ملت ایران در برابر متجاوزان است.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز سروری نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و شصت و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه روز جمعه روز بسیار مفرح و نشاط‌آوری برای شهروندان تهرانی و ملت ایران بود، اظهار کرد: ظرفیت‌های تاریخی ایران به رخ کسانی کشیده شد که تلاش بر تحقیر ایران عزیز دارند. مجسمه والرین نماد قدرت، استقامت، ایستادگی و برتری ملت ایران در برابر متجاوزان است.

وی افزود: به رخ کشیدن زانو زدن امپراتور روم در برابر پادشاه ایران در کنار ۱۳ نماد قدرت ایران، در شرایطی که در حالت توقف جنگ و یا وضعیت جنگی هستیم، یک عبادت بزرگ است. دشمنان تلاش می‌کنند ظرفیت‌های بزرگ را کوچک بشمارند و مردم را ناامید کنند و باید تا آنجا که قادر هستیم اخبار امیدآفرین به مردم بدهیم؛ البته کسانی هستند که دچار جهل مرکب بوده و فکر می‌کنند بیشتر از مقام معظم رهبری می‌فهمند.

سروری با بیان اینکه تلاش برخی بر این است که توجه به نقاط قوت را به سمت نقاط ضعف ببرند، یادآور شد: امیدواریم خداوند این افراد را هم هدایت کند.

وی ضمن تقدیر از پلیس راهور تهران بزرگ برای توقیف خودروهای آلاینده، تصریح کرد: ۶ هزار و ۶۰۰ خودرو با آلایندگی بالا جریمه و توقیف شدند و با پرداخت جریمه و رفع آلایندگی، خودروها ترخیص شدند. حتماً باید انجام به تعهدات از سوی رانندگان مورد بررسی قرار بگیرد. همچنین باید توقیف خودروهای آلاینده تداوم یابد.

کد مطلب 6649720

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها