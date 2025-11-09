ملت ایران در برابر زور کوتاه نمی آید

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: در طول تاریخ، ملت ایران به عنوان ملتی با روحیه‌ای مقاوم و تسلیم‌ناپذیر در برابر ظلم و سلطه شناخته شده است. این ویژگی ریشه در باورهای عمیق دینی و فرهنگی مردمی دارد که در برابر حق، تسلیم هستند اما در برابر باطل، ایستادگی می‌کنند. از پذیرش آگاهانه اسلام تا مقاومت در برابر استبداد داخلی و استکبار خارجی، همواره این روحیه در رفتار اجتماعی و سیاسی ایرانیان دیده می‌شود.تجربه انقلاب اسلامی و پایداری ملت در برابر تهدیدها و تحریم‌ها، بار دیگر نشان داده که این ملت با زبان زور سخن نمی‌پذیرد.

سعید دهنوی، تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی و مسئول سازمان فضای مجازی سراج سیستان و بلوچستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به تبیین ریشه‌ها و تداوم همین روحیه تاریخی؛ روحیه‌ای که همواره عامل پویایی، همبستگی و عزت ایران اسلامی بوده است؛ پرداخت.

*در رابطه با روحیه خاص مردم ایران در برابر زورگویی‌ها و سلطه‌طلبی‌ها توضیح بفرمائید.

یکی از روحیاتی که در ژن مردم ایران نهادینه شده، روحیه تسلیم‌ناپذیری در برابر زورگویان است. این ویژگی تاریخی و فرهنگی در ذات ملت ایران وجود دارد. مردم ما هرگز در برابر ظلم سر خم نمی‌کنند، اما در مقابل حق، با تمام وجود تسلیم‌اند. یعنی همان‌گونه که در برابر باطل مقاومت می‌کنند، در برابر حق و حقیقت، با دل و جان می‌پذیرند.

اگر به تاریخ بنگریم، خواهیم دید که ملت ایران در زمان ورود اسلام، از دین الهی استقبال کردند. این نشان می‌دهد که مردم ما در برابر حقیقت و عدل، مقاومت نمی‌کنند بلکه آن را می‌پذیرند. پذیرش اسلام از سوی ایرانیان با آگاهی، خرد و بصیرت همراه بود، نه از روی اجبار یا ترس. همین امر باعث شد که ایران امروز به عنوان یکی از کشورهای پیشرو اسلامی شناخته شود.

*چگونه مقاومت‌های سخت ملت ایران را در برابر استبداد و استعمار تبیین می‌کنید؟

تجربه تاریخی نشان داده است که هر زمان فردی، جریانی یا کشوری خواست به مردم ایران زور بگوید، با واکنش قاطع ملت مواجه شده است. چه آن زمان که استبداد داخلی همچون رضاخان و محمدرضا پهلوی مردم را به بند کشیده بود، و چه در برابر استکبار خارجی، ملت ایران ایستادگی کرده است. آمریکایی‌ها هم در دوره‌های مختلف، از ریگان و کارتر گرفته تا ترامپ، این روحیه را آزموده‌اند و دیده‌اند که مردم ایران اهل پذیرش زور نیستند.

انقلاب اسلامی و مردم ایران با بالندگی و پویایی مسیر خود را ادامه می‌دهند. اگر به شرایط کنونی نگاه کنیم، می‌بینیم که بسیاری از کسانی که علیه ایران توطئه کردند، امروز خود گرفتارند، در حالی‌که ملت ایران سربلندتر و منسجم‌تر از گذشته در حال پیشرفت است. این واقعیت نشان می‌دهد که باید با ملت ایران با زبان منطق و احترام سخن گفت، نه با تهدید و تحریم.

*ارزیابی شما از سخنان و ادعاهای برخی سیاست مداران آمریکایی چیست؟

ادعاهای اخیر ترامپ درباره تسلیم شدن ایران در برابر فشارها، تنها بیانگر ناآگاهی او از تاریخ و فرهنگ ملت ایران است. این سخنان نه تنها تأثیری بر اراده ایرانیان ندارد، بلکه موجب افزایش همبستگی و وحدت ملی می‌شود. تجربه نشان داده‌است که هرگاه دشمنان با زبان زور با ایران سخن گفته‌اند، نتیجه آن چیزی جز انسجام بیشتر مردم و همدلی آنان نبوده است.

نمونه روشن آن را در جنگ تحمیلی دوازده روزه دیدیم؛ زمانی که ملت ایران فارغ از قومیت، مذهب یا جناح سیاسی، همدل و همراه شدند؛ و این همدلی باعث شد در برابر دشمنان ایستادگی و اتحاد داخلی تقویت شود. این اتفاق نشان داد که ملت ایران در لحظه‌های حساس، اختلافات را کنار می‌گذارد و برای دفاع از عزت و استقلال کشور یک‌دل و یک صدا می‌شود.

باید مردم ایران را شناخت؛ مردمی که اهل منطق، ادب و ایمان‌اند. اگر با زبان احترام با آنها سخن بگویید، پاسخ شما را با محبت خواهند داد؛ اما اگر با زبان زور بیایید، پاسخ‌شان مقاومت است.