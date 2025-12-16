ماجرای جابجایی مجسمه والرین از میدان انقلاب چیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، مجسمه والرین که از ۱۶ آبان در میدان انقلاب در معرض دید شهروندان قرار گرفته بود از شب گذشته از این محل جابجا شد.
مهدی مذهبی مدیرعامل سازمان زیبا سازی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: مجسمه والرین شب گذشته جابجا و بزودی در محدوده فرودگاه مهرآباد جانمایی میشود.
داود گودرزی، معاون خدماتشهری و محیطزیست شهرداری تهران نیز در رابطه با جابجایی مجسمه والرین اظهار کرد: این مجسمه که شب جمعه ۱۶ آبانماه ۱۴۰۴ در میدان انقلاب رونمایی شد، مدتی در این میدان در معرض دید شهروندان بود تا علاقهمندان فرصت بازدید از اثر هنری و فرهنگی مذکور را داشته باشند.
وی افزود: همانطور که اعلام کرده بودیم پس از پایان مهلت اکران در میدان انقلاب، مجسمه والرین به ورودی فرودگاه بینالمللی مهرآباد در حوالی میدان آزادی منتقل میشود هدف از این جابجایی، فراهم کردن فضایی است که دیپلماتها، نمایندگان خارجی مستقر در ایران و مقامات بینالمللی از جمله رؤسای جمهور، نخستوزیران و وزرای خارجه در بدو ورود به ایران این اثر را مشاهده کنند و با پیشینه تاریخی ایران و ایرانیان آشنا شوند.
گودرزی با تأکید بر اهمیت استقرار دائمی این مجسمه در مکان جدید گفت: در محل ورودی فرودگاه، زیرساخت لازم برای نصب دائمی مجسمه فراهم میشود و این اثر هنری به صورت دائم در این مکان مستقر خواهد شد.
همچنین پیش از این عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران نیز گفت: مجسمه والرین در آینده در مکانی نصب خواهد شد تا مقامات ارشد کشورهای مختلف که وارد تهران میشوند، اولین یادآوری تاریخ برای آنها این باشد که در برابر مردم ایران از دیرباز زانو زده شده است.
