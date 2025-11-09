افزایش تخت و مراکز بیمارستانی ویژه بیماران خاص

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدالله ای ری صبح یکشنبه با اشاره به وضعیت بیمارستان‌ها و مراکز درمانی استان گفت: گلستان دارای هزار و ۴۵۵ تخت دولتی و ۸۲۶ تخت پخش شده در شهرستان‌ها است که بخشی از آن مربوط به بیمارستان‌های قدیمی و تعطیل‌شده در پنج تا شش سال گذشته بوده و بخشی نیز مربوط به پروژه‌های اجرایی جدید است.

وی افزود: در شش ماهه اول امسال، مجوزهای جدید برای بیمارستان‌ها و مراکز درمانی از وزارت بهداشت دریافت شده و تشکیلات و بخش‌های جدید برای ارائه خدمات به بیماران خاص راه‌اندازی شده است.

پوشش بیماران خاص و خدمات رایگان

ای ری با اشاره به بیماران خاص گفت: برای بیماران مشمول برنامه‌های ویژه، به خصوص در زمینه بیماری‌های دستگاه گوارش و پستانداران، خدمات در سطح ۲ درمانی ارائه می‌شود. در بیمارستان‌ها تیم‌های تخصصی شامل پزشک متخصص، پرستار و کارشناس تغذیه برای ویزیت و مشاوره بیماران مستقر هستند و خدماتی مانند گرافی و آنژیوگرافی با انگیزه و حمایت مالی ویژه برای همکاران انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در بخش بیماران ام اس نیز حدود هزار و ۷۰۰ نفر پوشش داده می‌شوند و با همکاری بخش خصوصی و دانشگاه، خدمات رایگان و با کیفیت برای آنان فراهم شده است. همچنین بیمارستان‌های حضرت رسول در کلاله و آزادشهر بخش‌های جدید برای ارائه خدمات اضافه کرده‌اند.

توسعه مراکز درمانی و افزایش ظرفیت

مدیر امور بیماری‌ها و مراکز تشخیصی-درمانی گلستان درباره مراکز درمانی گفت: در شش ماهه اخیر، بیش از ۱۸۰ تا ۲۰۰ بیمار تحت پوشش مراکز دولتی و خصوصی قرار گرفته‌اند و توانسته‌ایم با ایجاد بخش‌های جدید، ظرفیت پذیرش و خدمات رسانی به بیماران را افزایش دهیم. این اقدامات شامل خدمات تخصصی برای بیماران زیر ۱۸ سال، بیماران قلبی و اورژانسی است.

وی افزود: در طول سال گذشته، زایشگاه‌ها و مراکز ویژه نورولوژی و سایر بخش‌های تخصصی استان بهسازی شده و تجهیزات جدید برای ارائه خدمات پیشرفته به بیماران فراهم شده است.

افزایش تخت و پشتیبانی پرستاری

ای ری درباره برنامه‌های توسعه‌ای گفت: در سال جاری تعداد تخت‌های جدید به ۳۵۰ تخت رسیده است و بخش‌های پشتیبان پرستاری برای بهبود کیفیت خدمات بیمارستانی فعال شده‌اند. همچنین بیش از ۳۰۰ بیمار خارجی در شش ماهه اول سال از بیمارستان‌های استان ترخیص شده‌اند که بدون مشکل و با رضایت کامل خدمات دریافت کرده‌اند.

مدیر امور بیماری‌ها و مراکز تشخیصی-درمانی گلستان در پایان گفت: با همکاری همکاران و تیم‌های تخصصی، تلاش شده است انگیزه لازم برای ارائه خدمات با کیفیت و رایگان به بیماران ایجاد شود. همچنین مراکز درمانی در شهرستان‌ها فعال شده‌اند تا مردم حتی در مناطق محروم از خدمات تخصصی بهره‌مند شوند.