احمد احمدی پور، روانپزشک و رئیس دانشکده بهزیستی و علوم اجتماعی سلامت دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص اهمیت سلامت روان به خبرنگار مهر گفت: سلامت روان امروزه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است و سلامت روان و جسم از یکدیگر جدا نیستند.
وی توضیح داد: نزدیک به ۲۵ و یک دهم درصد از افراد جامعه ما نیاز به مداخلات روانشناختی از لحاظ درمانی دارند. با توجه به شیوع گسترده این موضوع و با در نظر گرفتن اینکه یکی از مهمترین رشتههای دانشکده ما که در حال حاضر دانشجویان زیادی در آن تربیت میشوند و به جامعه به عنوان افراد متخصص و کارآمد معرفی میگردند، رشته روانشناسی است، اهمیت این موضوع در دانشکده ما و در دانشگاه علوم پزشکی بیش از پیش آشکار میشود.
رئیس دانشکده بهزیستی دانشگاه آزاد تاکید کرد: از این جهت که افرادی که در این زمینه میخواهند در آینده متخصص شوند و به روان جامعه کمک کنند، باید در ابتدا خودشان نیز از دانش این رشته بهرهمند باشند و نسبت به اهمیت سلامت روان خود آگاهی کافی داشته باشند. افرادی که به این موضوع برای خودشان اهمیت نمیدهند، ممکن است در آینده نتوانند افراد همدل و متخصصان خوبی برای کمک به افراد نیازمند باشند.
وی اظهار کرد: ما سعی میکنیم در برنامهریزیهای آموزشی خود، بهویژه در زمینه تعلیم و تربیت این دانشجویان، بهخصوص در بخشهای بالینی، حمایت و کمک بیشتری ارائه دهیم. در همین راستا تغییراتی نیز در دانشکده انجام دادهایم و تلاش کردهایم که دانشجویان تحصیلات تکمیلی بیش از گذشته در عرصههای بالینی حضور پیدا کنند تا از تجربیات اساتید خود و مشاهده بیماران واقعی، آموزش بهتر و موثرتری ببینند. هر چه این افراد در سطح جامعه، کلینیکها و بخشهای بیمارستانی فعالتر باشند و بیماران واقعی را از نزدیک ببینند، در آینده بهتر خواهند توانست به مراجعان خود کمک کنند. یکی از مشکلات و معضلات آموزش روانشناسی در جامعه ما این بوده که دانشجو پس از گذراندن درسها و کلاسهای تئوری، ناگهان وارد بازار کار میشد.
احمدی پور تصریح کرد: سعی ما بر این است که بهعنوان مسئولان دانشکده و با برنامهریزیهای انجامشده، بیش از گذشته زمینه حضور این دانشجویان را در عرصههای عملی و بالینی فراهم و در این مسیر به آنان کمک بیشتری کنیم.
وی در پایان بر ضرورت ایجاد سامانههای پایش سلامت روانی در دانشگاهها تاکید کرد و افزود: جلسات مشاوره و ارجاعات درمانی نیز در دسترس دانشجویان است تا از بروز مشکلات جدی جلوگیری شود.
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