حریق در بیمارستان کودکان بندرعباس مهار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فریده حسنزاده افزود: با اقدام سریع کارکنان بیمارستان، شرایط بهسرعت کنترل شد و ۱۴ نوزاد بستری در بخش، بهصورت موقت و با رعایت کامل اصول ایمنی به بخش اورژانس منتقل شدند. خوشبختانه هیچگونه آتشسوزی گسترده یا آسیبی به بیماران و تجهیزات وارد نشد.
به گفتهی حسنزاده، بلافاصله پس از اطلاع، تیمهای آتشنشانی در محل حضور یافتند و عملیات دودزدایی و بررسی ایمنی بخش انجام شد. در حال حاضر وضعیت بیمارستان کاملاً ایمن و روند بازگرداندن بخش به حالت عادی در حال انجام است. همچنین ارائه خدمات درمانی به نوزادان طبق روال عادی ادامه دارد.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در پایان تأکید کرد: از شهروندان گرامی درخواست میشود اخبار مرتبط با مراکز درمانی را صرفاً از طریق منابع رسمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان دنبال کنند و از بازنشر شایعات در فضای مجازی خودداری نمایند.
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