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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۰۴

حریق در بیمارستان کودکان بندرعباس مهار شد

حریق در بیمارستان کودکان بندرعباس مهار شد

بندرعباس- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به حریق در یکی از پنل‌های روشنایی سقفی در بخش نوزادان بیمارستان کودکان بندرعباس گفت: حریق در بیمارستان کودکان بندرعباس مهار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فریده حسن‌زاده افزود: با اقدام سریع کارکنان بیمارستان، شرایط به‌سرعت کنترل شد و ۱۴ نوزاد بستری در بخش، به‌صورت موقت و با رعایت کامل اصول ایمنی به بخش اورژانس منتقل شدند. خوشبختانه هیچ‌گونه آتش‌سوزی گسترده یا آسیبی به بیماران و تجهیزات وارد نشد.

به گفته‌ی حسن‌زاده، بلافاصله پس از اطلاع، تیم‌های آتش‌نشانی در محل حضور یافتند و عملیات دودزدایی و بررسی ایمنی بخش انجام شد. در حال حاضر وضعیت بیمارستان کاملاً ایمن و روند بازگرداندن بخش به حالت عادی در حال انجام است. همچنین ارائه خدمات درمانی به نوزادان طبق روال عادی ادامه دارد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در پایان تأکید کرد: از شهروندان گرامی درخواست می‌شود اخبار مرتبط با مراکز درمانی را صرفاً از طریق منابع رسمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان دنبال کنند و از بازنشر شایعات در فضای مجازی خودداری نمایند.

کد مطلب 6649636

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