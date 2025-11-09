حریق در بیمارستان کودکان بندرعباس مهار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فریده حسن‌زاده افزود: با اقدام سریع کارکنان بیمارستان، شرایط به‌سرعت کنترل شد و ۱۴ نوزاد بستری در بخش، به‌صورت موقت و با رعایت کامل اصول ایمنی به بخش اورژانس منتقل شدند. خوشبختانه هیچ‌گونه آتش‌سوزی گسترده یا آسیبی به بیماران و تجهیزات وارد نشد.

به گفته‌ی حسن‌زاده، بلافاصله پس از اطلاع، تیم‌های آتش‌نشانی در محل حضور یافتند و عملیات دودزدایی و بررسی ایمنی بخش انجام شد. در حال حاضر وضعیت بیمارستان کاملاً ایمن و روند بازگرداندن بخش به حالت عادی در حال انجام است. همچنین ارائه خدمات درمانی به نوزادان طبق روال عادی ادامه دارد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در پایان تأکید کرد: از شهروندان گرامی درخواست می‌شود اخبار مرتبط با مراکز درمانی را صرفاً از طریق منابع رسمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان دنبال کنند و از بازنشر شایعات در فضای مجازی خودداری نمایند.