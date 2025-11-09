مدیر آبفا شهرستان بافت: ذخیره سد بافت به کمتر از ۱۲ درصد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجلال اشرف‌زاده، گفت: با توجه به شرایط کنونی کم آبی، طبق قانون تأمین آب تنها محدود به شرب است و برای ساخت و ساز امتیازی واگذار نمی‌شود.

وی با اشاره به کاهش بارندگی‌ها و وضعیت نگران‌کننده منابع آبی در شهرستان بافت افزود: برای اعمال برنامه‌های صرفه‌جویی در آب طبق بند ۴۵۷.۱ آئین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب، شرکت آبفا با توجه به شرایط موجود مسئولیتی در قبال تأمین آب برای ساخت و ساز در شهرهای بافت، بزنجان و رابر ندارد.

وی ادامه داد: این امر همچنین شامل روستاهایی است که از سد شهید سلیمانی بافت تأمین آب می‌شوند و از ۱۷ آبان (روز گذشته) از واگذاری امتیاز برای ساخت و ساز ممانعت می‌شود.