  1. استانها
  2. کرمان
۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۵۷

مدیر آبفا شهرستان بافت: ذخیره سد بافت به کمتر از ۱۲ درصد رسید

مدیر آبفا شهرستان بافت: ذخیره سد بافت به کمتر از ۱۲ درصد رسید

کرمان - مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان بافت گفت: عدم بارندگی در حوزه سد بافت باعث شده میزان ذخیره این سد به کمتر از ۱۲ درصد برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجلال اشرف‌زاده، گفت: با توجه به شرایط کنونی کم آبی، طبق قانون تأمین آب تنها محدود به شرب است و برای ساخت و ساز امتیازی واگذار نمی‌شود.

وی با اشاره به کاهش بارندگی‌ها و وضعیت نگران‌کننده منابع آبی در شهرستان بافت افزود: برای اعمال برنامه‌های صرفه‌جویی در آب طبق بند ۴۵۷.۱ آئین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب، شرکت آبفا با توجه به شرایط موجود مسئولیتی در قبال تأمین آب برای ساخت و ساز در شهرهای بافت، بزنجان و رابر ندارد.

وی ادامه داد: این امر همچنین شامل روستاهایی است که از سد شهید سلیمانی بافت تأمین آب می‌شوند و از ۱۷ آبان (روز گذشته) از واگذاری امتیاز برای ساخت و ساز ممانعت می‌شود.

کد مطلب 6649847

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها