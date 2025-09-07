خبرگزاری مهر – گروه استانها: استان کرمان با تنش آبی شدید مواجه است، میزان بارندگی در کرمان به شدت کاهش یافته و الگوهای بارندگی نیز تغییر کرده است
طی سال های گذشته هر سال سامانه مونسون در کرمان فعال میشد و بارندگی به حدی بود که جنوب کرمان با چندین مورد سیلاب مواجه میشد، اما در سال جاری حتی یک مورد بارندگی در این مناطق روی نداده و طی سال گذشته نیز افت شدید بارش را شاهد بودیم.
در این میان به جز تذکرهای مکرر مسئولان به مردم در خصوص صرفه جویی طرح انتقال آب از خلیج فارس به شهر کرمان نیز مورد توجه قرار گرفت و سالها قبل کلنگ زنی شد، اما هر بار به دلیل عدم تأمین اعتبار با تأخیر مواجه شد.
این بار اما به نظر میرسد این طرح تا پایان مهر ماه عملیاتی میشود و باید دید این بار وعده مسئولان اجرایی میشود یا کرمانیها همچنان با افت شدید فشار آب در شهر مواجه خواهند بود.
طرحی برای حل مشکل انتقال آب به کرمان
طرح انتقال آب از خلیج فارس به استان کرمان یکی از پروژههای راهبردی در حوزه مدیریت منابع آبی جنوب شرق کشور محسوب میشود. این طرح با هدف تأمین بخشی از نیازهای صنعتی و اضطراری استان کرمان در سالهای اخیر در دستور کار قرار گرفت و قرار بود طبق جدول زمانبندی اولیه تا پایان سال ۱۴۰۲ به بهرهبرداری برسد.
با این حال، به دلیل عدم تحقق تعهدات مالی از سوی برخی بنگاههای اقتصادی مشارکتکننده، روند اجرایی پروژه با وقفه جدی مواجه شد و برای مدتی تقریباً متوقف شد.
پیگیریهای مستمر از سوی مسئولان استانی، بهویژه استانداری کرمان، و همراهی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، منجر به برگزاری جلسات متعدد با وزارت نیرو و شرکتهای مرتبط شد.
این رایزنیها که در تهران و کرمان انجام گرفت، زمینهساز فعالسازی مجدد پروژه گردید و اجرای طرح بار دیگر در دستور کار قرار گرفت.
بر اساس آخرین زمانبندی اعلامشده به استانداری، پیشبینی میشود که خط انتقال آب تا پایان مهرماه سال جاری به بهرهبرداری برسد.
آب منتقلشده از خلیج فارس عمدتاً برای مصارف صنعت در نظر گرفته شده است، اما بخشی از آن بهعنوان ذخیره اضطراری برای تأمین آب شرب در مواقع بحرانی اختصاص یافته است.
این تصمیم با هدف افزایش تابآوری استان کرمان در برابر بحرانهای آبی اتخاذ شده و میتواند در شرایط خاص، نقش مؤثری در تأمین نیازهای اولیه شهروندان ایفا کند.
با توجه به هزینههای سنگین اجرای این طرح، مسئولان تأکید کردهاند که منابع آب آشامیدنی و بهداشتی شهر کرمان باید از مسیرهای جایگزین تأمین شود و استفاده از آب منتقلشده صرفاً در شرایط اضطراری صورت گیرد که این موضوع نشاندهنده اهمیت مدیریت بهینه منابع آبی و ضرورت برنامهریزی دقیق برای بهرهبرداری از پروژههای انتقال آب در کشور است.
در مجموع، طرح انتقال آب از خلیج فارس به کرمان، با وجود چالشهای مالی و اجرایی، همچنان یکی از امیدهای بزرگ برای تأمین پایدار آب در این استان محسوب میشود و تحقق آن میتواند گامی مؤثر در مسیر توسعه صنعتی و ارتقای امنیت آبی منطقه باشد.
طرح انتقال آب برای مدتی متوقف شده بود
استاندار کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: طرح انتقال اضطراری آب از خلیج فارس به استان کرمان که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ به بهرهبرداری برسد، به دلیل عدم ایفای تعهدات مالی از سوی برخی نهادهای اقتصادی، برای مدتی متوقف شده بود، اما با پیگیریهای مستمر مسئولان استانی و رایزنی با وزارت نیرو و شرکتهای مرتبط، روند اجرای این پروژه دوباره از سر گرفته شد.
محمد علی طالبی، افزود: بر اساس آخرین زمانبندی اعلامشده، پیشبینی میشود که این خط انتقال تا پایان مهرماه سال جاری به بهرهبرداری برسد.
وی ادامه داد: آب منتقلشده در اصل برای مصارف صنعتی استان کرمان در نظر گرفته شده، اما بخشی از آن بهعنوان ذخیره اضطراری برای تأمین آب شرب در مواقع بحرانی اختصاص یافته است.
استاندار کرمان تصریح کرد: با توجه به هزینههای سنگین این انتقال، تأکید شده که آب آشامیدنی و بهداشتی مورد نیاز شهر کرمان باید از منابع جایگزین تأمین شود و استفاده از آب منتقلشده صرفاً در شرایط اضطراری صورت گیرد.
ذخیره آب سدها به کمترین حد خود رسیده است
مدیرعامل آب منطقهای کرمان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در استان کرمان، وضعیت ذخایر آبی سدها نگرانکننده است و بررسیهای اخیر نشان میدهد که تنها بخش کوچکی از ظرفیت مخازن پر شده و نسبت به سال گذشته، کاهش قابل توجهی در حجم آب مشاهده میشود
حمید علیدادی سلیمانی، افزود: در حال حاضر، مجموع آب موجود در چهار سد اصلی استان کرمان به حدود ۲۶.۹ میلیون متر مکعب رسیده، در حالی که این رقم در سال گذشته بیش از ۳۸ میلیون متر مکعب بوده است.
وی ادامه داد: سد تنگوییه در شهرستان سیرجان تنها ۶.۸ درصد از ظرفیت خود را پر کرده و سد شهید سلیمانی در بافت نیز با ۶.۹ میلیون متر مکعب، حدود ۱۷.۳ درصد پرشدگی دارد.
وی افزود: همچنین سد جیرفت با ذخیرهای بالغ بر ۸۵.۴ میلیون متر مکعب، ۲۶.۵ درصد ظرفیت خود را پر کرده و سد نساء در بم نیز با ۱۲.۳ میلیون متر مکعب، تنها ۷.۳ درصد از ظرفیتش را داراست.
مدیرعامل آب منطقهای کرمان گفت: با توجه به کاهش بارندگی در سال جاری، وضعیت منابع آبی استان کرمان در شرایط بحرانی قرار گرفته است و کارشناسان حوزه آب معتقدند که با اصلاح الگوی کشت و اجرای راهکارهای سازگار با کم آبی، میتوان از فشار بیشتر بر منابع موجود جلوگیری کرد.
علیدادی سلیمانی، افزود: بر اساس آخرین دادههای هیدروگرافی، ظرفیت کل این چهار سد بالغ بر ۵۶۹.۲۴ میلیون متر مکعب برآورد شده است.
خشکسالی های چندین ساله و مشکل کم آبی در حالی چالش های متعددی را برای کرمان به وجود آورده است که اکنون مردم این شهر امید دارند با اجرا شدن طرح های مد نظر، مشکلات کم آبی در شهر کرمان به حداقل ممکن برسد.
نظر شما