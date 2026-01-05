  1. استانها
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۴۳

سد بافت در وضعیت بحرانی؛ ذخیره به زیر ۱۵ درصد رسید

بافت- مدیر امور آبفای شهرستان بافت گفت: علی رغم بارندگی‌های اخیر، میزان ذخیره سد بافت همچنان نگران‌ کننده بوده و به کمتر از ۱۵ درصد رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جلال اشرف زاده، ظهر دوشنبه به خبرنگاران گفت: علی رغم بارندگی‌های اخیر، میزان ذخیره سد بافت همچنان نگران‌کننده و به کمتر از ۱۵ درصد رسیده است.

وی افزود: همچنین وضعیت منابع آبی شهرهای بافت و بزنجان و همچنین روستاهای واقع در مسیر تأمین آب، در شرایط هشدار قرار دارد و نیازمند همکاری جدی شهروندان در مدیریت مصرف آب است.

مدیر امور آبفای شهرستان بافت تصریح کرد: پلیس آب نیز با هدف جلوگیری از مصارف غیرمجاز آب در این شهرستان راه‌اندازی شده و با افرادی که دارای انشعابات غیرمجاز هستند و یا از آب شرب برای مصارف غیرضروری مانند شست و شوی خودرو، حیاط و سایر مصارف غیر شرب استفاده کنند، ضمن برخورد قانونی، انشعاب آب مشترکان پرمصرف قطع و این افراد مشمول قبوض جریمه سنگین خواهند شد.

اشرف زاده، از تمامی شهروندان بافت خواست با رعایت الگوی مصرف، صرفه‌جویی در استفاده روزانه از آب و نصب تجهیزات کاهنده مصرف بر روی شیرآلات داخل ساختمان، در عبور از این شرایط حساس همکاری لازم را داشته باشند.

