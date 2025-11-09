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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۱۹

سرهنگ رحیمی: برخورد با رانندگان پرخطر در خوزستان شدت می گیرد

سرهنگ رحیمی: برخورد با رانندگان پرخطر در خوزستان شدت می گیرد

اهواز - رئیس پلیس راه خوزستان از اجرای طرح ویژه برخورد قانونی با رانندگان دارای سرعت بالای ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت در محورهای استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید رحیمی پیش از ظهر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه خطای انسانی مهم‌ترین عامل تصادفات جاده‌ای خوزستان است، اظهار کرد: عدم رعایت مقررات رانندگی، تخطی از سرعت مطمئنه، انحراف به چپ و رعایت‌نکردن حق تقدم از بیشترین عوامل وقوع تصادفات در محورهای استان به شمار می‌روند.

وی افزود: با دستور مقام قضائی، طرح برخورد با رانندگانی که با سرعت‌های بالای ۱۶۰ کیلومتر در جاده‌های خوزستان تردد می‌کنند به‌صورت مستمر اجرا می‌شود و با بهره‌گیری از دوربین‌های ثابت هوشمند، تخلفات این رانندگان روزانه رصد و شناسایی خواهند شد.

رحیمی با اشاره به شرایط آب‌وهوایی استان و بروز پدیده مه در محورهای مواصلاتی از آغاز طرح آموزش رانندگان ناوگان حمل‌ونقل عمومی خبر داد و گفت: روزانه حدود ۱۵۰ هزار نفر از کارگران و کارمندان مراکز صنعتی و اداری از جاده‌های خوزستان رفت‌وآمد می‌کنند و رانندگان سرویس این مؤسسات در قالب برنامه آموزشی ویژه با نکات ایمنی و الزامات ترافیکی آشنا می‌شوند.

رئیس پلیس راه خوزستان تأکید کرد هدف اصلی این طرح‌ها، کاهش تلفات انسانی ناشی از بی‌احتیاطی و سرعت غیرمجاز در محورهای استان است و از رانندگان خواست در شرایط جوی ناپایدار و مناطق مه‌آلود، با سرعت مطمئنه حرکت کنند و قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.

کد مطلب 6649851

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