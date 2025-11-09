به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فتحی در نشست با انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان فامنین اظهار کرد: هفته کتاب فرصت مغتنمی است تا اهمیت مطالعه و نقش آن در رشد فرهنگی جامعه مورد توجه قرار گیرد، زیرا هیچ جامعه‌ای بدون گسترش فرهنگ مطالعه قادر به توسعه پایدار نخواهد بود.

وی با اشاره به اهمیت نهادینه‌سازی فرهنگ مطالعه از سنین کودکی افزود: مدارس، خانواده‌ها و رسانه‌ها باید در کنار کتابخانه‌های عمومی، دانش‌آموزان را به سمت مطالعه هدفمند راهنمایی کنند. اجرای برنامه‌هایی نظیر زنگ مطالعه، نشست‌های کتاب‌خوان و مسابقات فرهنگی می‌تواند سهم مؤثری در تحقق این هدف داشته باشد.

فرماندار فامنین با اشاره به عملکرد کتابخانه‌های عمومی شهرستان بیان کرد: در سال‌های اخیر روند توسعه‌ای مثبتی در حوزه کتاب و کتابخانه در فامنین ایجاد شده است. هم‌اکنون سرانه زیربنایی کتابخانه‌ها به ۳/۶۵ مترمربع رسیده و بیش از ۵۸ هزار جلد کتاب در اختیار علاقه‌مندان قرار دارد.

فتحی خاطرنشان کرد: همچنین ۲۵۰۰ عضو فعال در این مجموعه‌ها ثبت شده‌اند که ۶۰ درصد آنان را بانوان تشکیل می‌دهند.

فرماندار فامنین عنوان کرد: امسال در هفته کتاب بیش از ۸۵ عنوان برنامه فرهنگی در شهرستان اجرا خواهد شد که شامل برپایی زنگ مطالعه در مدارس منتخب، برگزاری ۱۳ مسابقه فرهنگی و کتاب‌خوانی، نشست‌های کتاب‌خوان، برنامه‌های شادمانی فرهنگی و دیدار با مؤلفان بومی است.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌های اجرایی در اجرای برنامه‌های فرهنگی افزود: کتابخانه‌های عمومی متعلق به همه آحاد مردم‌اند و ترویج کتاب‌خوانی مسئولیتی همگانی است؛ هر گام در این مسیر نوعی سرمایه‌گذاری فرهنگی برای آینده شهرستان محسوب می‌شود.

در پایان جلسه نیز رسولی رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان گزارشی از عملکرد این مجموعه ارائه کرد و گفت: طی سال جاری ۲۵۰۰ جلد کتاب جدید به کتابخانه‌های عمومی افزوده و ۲۵ هزار جلد کتاب به امانت برده شده است.