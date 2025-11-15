فتحی: مسئولیت فرصتی کوتاه برای خدمت به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فتحی ظهر شنبه در آئین تکریم و معارفه رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان فامنین با بیان اینکه مسئولیت فرصتی گذرا برای خدمت است، اظهار کرد: هیچ پست و جایگاهی ماندگار نیست و مسئولیتها فرصتهایی محدود هستند که برای مدتی کوتاه به ما سپرده میشود؛ بنابراین باید شبانهروز در خدمت مردم بود و در انجام وظیفه کوتاهی نکرد.
وی افزود: مجموعه مدیریتی هر شهرستان مانند اجزای یک پازل به هم پیوستهاند و هرگونه ضعف در یکی از بخشها موجب اختلال در کل سیستم میشود.
فرماندار فامنین عنوان کرد: مدیریت موفق تنها زمانی محقق خواهد شد که همه اجزا با هماهنگی، مسئولیتپذیری و دقت عمل کنند.
فتحی با اشاره به اهمیت هدفگذاری و نگاه رو به آینده تصریح کرد: توسعه با سرعت یا عجله به دست نمیآید؛ بلکه با استمرار، برنامهمحوری و حرکت هوشمندانه میتوان به اهداف بزرگ رسید.
در ادامه این مراسم، شهرام احمدی فارسانی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان گفت: حوزه محیط زیست نیازمند نگاهی جامع و فرابخشی است و نمیتوان به آن صرفاً از زاویه زیستی نگریست. این حوزه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سلامت عمومی دارد و همه فعالیتها باید در جهت حفظ سلامت مردم و پایداری زندگی انجام شود.
وی با اشاره به ضرورت تحول و پویایی مدیریتی افزود: تغییر و جابهجایی در سیستمها موجب افزایش چابکی و کارآمدی سازمان میشود و این تحولات لازمه رشد و نشاط مجموعههاست.
در پایان این مراسم، با اهدای لوح تقدیر از زحمات مهدی تجاره قدردانی و امیر دهلهای به عنوان رئیس جدید اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان فامنین معرفی شد.
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