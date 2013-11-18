لزوم تشکیل کارگروه کتاب با محوریت ادارات فرهنگی در فامنین

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رسولی عصر دوشنبه در دیدار اعضای انجمن کتابخانه های عمومی و کمیته نهضت مطالعه مفید با امام جمعه فامنین به وضعیت کتابخانه های عمومی و سرانه مطالعه مردم شهرستان فامنین اشاره کرد.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان فامنین با ارائه گزارشی از روند برگزاری برنامه های هفته کتاب و برنامه های جاری کتابخانه شهید مطهری بر نقش موثر اعضای انجمن و کمیته تاکید کرد و ابراز امیدواری کرد با ارائه راهکارهای مناسب از طرف ادارات عضو بتوانیم شاخص های بالا تری داشته باشیم.

فرماندار شهرستان فامنین نیز ضمن گرامیداشت هفته کتاب، پتانسیل موجود در سطح شهرستان را خوب ارزیابی کرد و بر برنامه محوری انجمن و کمیته در بحث کتاب، برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی و کتابخوانی در ادارات و استفاده از نظرات ادارت فرهنگی به عنوان نقشه راه آینده کتاب و کتابخوانی تاکید کرد.

تشکیل کارگروه کتاب با محوریت ادارات فرهنگی نیاز شهرستان فامنین است

وی تشکیل کارگروه کتاب با محوریت ادارات فرهنگی را نیاز این شهرستان عنوان کرد و افزود: حضور موثر ادارات در برنامه های فرهنگی اجتناب ناپذیر است.

در این دیدار امام جمعه شهرستان فامنین با برشمردن فواید کتاب خوب خواستار توجه بیشتر ادارات به ترویج کتاب و کتابخوانی شدند.

حجت الاسلام ثابتی دغدغه های مقام معظم رهبری را بجا و به حق دانست و تاکید کرد: باید به این مهم نگاه و توجه ویژه ای شود.

امام جمعه فامنین در پایان سخنانش سوق دادن مردم به سمت مطالعه را کمک به پیشرفت دانست و گفت: باید مردم را به سمت پژهش رهنمون کرد تا تعالی و پیشرفت کشور تحقق یابد.