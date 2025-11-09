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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۳۸

درخواست ۵۰ میلیارد تومانی شینا انصاری برای سفر کاری به برزیل

درخواست ۵۰ میلیارد تومانی شینا انصاری برای سفر کاری به برزیل

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: رئیس سازمان محیط زیست برای سفر کاری به برزیل، درخواست ۵۰ میلیارد تومان پول کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین ثابتی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، گفت: اخیراً یک فیلم مخرب و سیاه که خیلی هم جنجال به پا کرده بود، قرار بود در شبکه اکران خانگی بیاید و قانون را دور بزند که وزارت ارشاد در این قضیه ایستادگی کرد؛ جا دارد از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکر کنم.

وی در ادامه، گفت: مشکل کشور کمبود پول نیست بلکه مدیریت بد، ولخرجی و بریز و بپاش است‌؛ برای مثال، شینا انصاری رئیس سازمان محیط زیست برای سفر کاری به برزیل درخواست ۵۰ میلیارد تومان پول به سازمان برنامه و بودجه کرده است؛ مگر می‌خواهید برزیل را بخرید؟ چند نفر هستید و می‌خواهید چه کار کنید؟

وی ادامه داد: هزینه بلیط شما نهایتاً ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان است و پول هتل هم یک تا دو میلیارد می‌شود. در این شرایط وقتی به مردم می‌رسند می‌گویند پول نداریم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما در مجلس با گران‌سازی بنزین مخالفیم و به چنین چیزی هم رأی ندادیم. طبق قانون بودجه دولت هم نباید امسال بنزین را گران کند، اما اخیراً در جلسه هیئت دولت تصویب کردند بنزین سه نرخی شود و نرخ سوم آزاد و چند صد درصد هم افزایش یابد.

ثابتی ادامه داد: آقای پزشکیان! شما در انتخابات قول دادید که بنزین را گران نمی‌کنید. راهکارهای غیر قیمتی زیادی وجود دارد که باید بروید آن‌ها را اجرا کنید و اگر می‌خواهید افزایش قیمت هم دهید، باید ۱۰ الی ۱۵ درصد باشد نه اینکه بخواهید چند برابر کنید. چرا از گذشته عبرت نمی‌گیرید؟

ثابتی در ادامه خواستار در دستورکار قرار گرفتن طرح استیضاح وزیر کشاورزی، وزیر نیرو، وزیر بهداشت، وزیر کار و وزیر راه شد و گفت: نماینده‌ها باید تشخیص دهند چه کسی بماند و چه کسی باید برود.

کد مطلب 6649924
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • IR ۱۵:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
      10 18
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      همین که یه نفر هست که به فکر مردمه و دغدغه آرامش مردن رو داره امید رو زنده میکنه.. نماینده آگاه به حق ملت سپاس.
    • سعید IR ۱۵:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
      4 9
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      من نمی‌فهمم چرا بنزین مثل هر کالایی برابر با تورم نرخش تغییر نمیکنه. الان میشه با ۱.۴ دلار یک باک بنزین زد.
    • کریمی IR ۱۷:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
      8 9
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      ممنون از شما که حرف دل مردم را می زنید.
      • IR ۱۸:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
        8 1
        حرف دل مردم دروغ گفتنه؟ اینم که دروغ بود
    • DE ۱۹:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
      0 8
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      درخواست کرده است هنوزکه موافقت نشده چرا دادمیزنید
      • IR ۲۳:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
        1 0
        خب از همین جا باید جلوشو گرفت نه این که بذاریم موافقت بشه بعد
      • IR ۰۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
        1 0
        واقعا همینکه یک مسوولین برآورد درستی از هزینه سفر نداره و به قول شما فقط درخواست داده نشان از چیه؟؟؟ توضیح بدید هموطنان موافق مسوولین پرتوقع!
    • میرزایی IR ۰۴:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
      0 3
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      سلام واقعا قیمت بنزین از آب ارزان‌تر ه این باعث شده هر خانواده چهارتا ماشین بخرن برا نون خریدن هم با ماشین برن یه نگاهی به ترافیک شهرتهران بندازیم کاملا مشخص هست که بخاطر ارزان‌تر بودن بنزین همه ماشین ها تک سرنشین هستن و باعث معضلات شهری شده است والا قیمت بنزین باید هرسال برابر تورم افزایش بدن
    • حشمت IR ۲۳:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
      0 0
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      آقای ثابتی اگه واقعا نماینده مردمی هست لطف کنه در مجلس پیگیر گرانی کمر شکن و فقری که در جامعه بیداد می‌کند باشه.

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