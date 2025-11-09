درخواست ۵۰ میلیارد تومانی شینا انصاری برای سفر کاری به برزیل

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین ثابتی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، گفت: اخیراً یک فیلم مخرب و سیاه که خیلی هم جنجال به پا کرده بود، قرار بود در شبکه اکران خانگی بیاید و قانون را دور بزند که وزارت ارشاد در این قضیه ایستادگی کرد؛ جا دارد از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکر کنم.

وی در ادامه، گفت: مشکل کشور کمبود پول نیست بلکه مدیریت بد، ولخرجی و بریز و بپاش است‌؛ برای مثال، شینا انصاری رئیس سازمان محیط زیست برای سفر کاری به برزیل درخواست ۵۰ میلیارد تومان پول به سازمان برنامه و بودجه کرده است؛ مگر می‌خواهید برزیل را بخرید؟ چند نفر هستید و می‌خواهید چه کار کنید؟

وی ادامه داد: هزینه بلیط شما نهایتاً ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان است و پول هتل هم یک تا دو میلیارد می‌شود. در این شرایط وقتی به مردم می‌رسند می‌گویند پول نداریم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما در مجلس با گران‌سازی بنزین مخالفیم و به چنین چیزی هم رأی ندادیم. طبق قانون بودجه دولت هم نباید امسال بنزین را گران کند، اما اخیراً در جلسه هیئت دولت تصویب کردند بنزین سه نرخی شود و نرخ سوم آزاد و چند صد درصد هم افزایش یابد.

ثابتی ادامه داد: آقای پزشکیان! شما در انتخابات قول دادید که بنزین را گران نمی‌کنید. راهکارهای غیر قیمتی زیادی وجود دارد که باید بروید آن‌ها را اجرا کنید و اگر می‌خواهید افزایش قیمت هم دهید، باید ۱۰ الی ۱۵ درصد باشد نه اینکه بخواهید چند برابر کنید. چرا از گذشته عبرت نمی‌گیرید؟

ثابتی در ادامه خواستار در دستورکار قرار گرفتن طرح استیضاح وزیر کشاورزی، وزیر نیرو، وزیر بهداشت، وزیر کار و وزیر راه شد و گفت: نماینده‌ها باید تشخیص دهند چه کسی بماند و چه کسی باید برود.