مهریه بدون سقف و بدون زندان؛ توضیحات نمایندگان مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی موافقت کردند.

محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس گفت: این طرح ناظر به موضوعات مختلفی است که در محکومیت‌های مالی مطرح می‌شود، لذا محکومیت‌های مالی حقوق متعددی مانند دیه، خسارت‌های عمدی یا غیرعمدی، نفقه و مهریه دارد و مهریه یکی از مصادیق جزئی آن است.

وی بیان کرد: ما در این طرح آوردیم که درباره آن دسته از محکومیت‌های مالی که حبس دارد، قاضی از امکان استفاده از سامانه‌های نظارت الکترونیک برخوردار باشد، اما در خصوص آن دسته از محکومیت‌های مالی که در قبال دین مالی را دریافت نکرده‌اند مانند دیه و نفقه فقط از سامانه‌های الکترونیکی استفاده شود و در نقطه‌ای تحت نظارت سامانه‌های الکترونیک خارج از زندان بماند.

خوشبختی در سنگین بودن مهریه نیست

در ادامه جلسه، زهره سادات لاجوردی در موافقت با کلیات این طرح، گفت: بحث مهریه نیازمند فرهنگ‌سازی است و این تصور غلطی است که گفته می‌شود چه کسی مهریه را داده و چه کسی گرفته است. دین مبین اسلام مهریه را حق زن دانسته و این دین بر گردن مرد است و باید ادا شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته دختران ما هم باید بدانند که خوشبختی در سنگین بودن مهریه نیست. البته طرح مذکور ایرادات و ابهاماتی دارد که باید رفع شود. لازم است طرحی جامع برای حقوق مالی زوجین تهیه شود تا مجبور نشویم به دلیل تورم و افزایش قیمت سکه هر چند سال یک بار قانون را تغییر دهیم.

سپس حجت‌السلام محمدتقی نقدعلی در موافقت با کلیات این طرح، گفت: در این طرح هیچ بحثی درباره تعیین سقف مهریه مطرح نشده است، بلکه موضوع اصلی میزان برخورد کیفری و زندان است.

وی ادامه داد: ایران تنها کشوری است که جوان را به جرم ازدواج به زندان می‌اندازد. ما در اینجا فقط به دنبال آن هستیم که از حبس جلوگیری کنیم، اما سقف مهریه هر میزان باشد، پرداخت می‌شود.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: متأسفانه بعضاً دیده می‌شود که برخی از دختران امشب عقد می‌کنند و فردا صبح مهریه را به اجرا می‌گذارند و مرد باید به استناد این قانون، مهریه را پرداخت کند و به استناد قانون محکوم به حبس شود، این به نوعی تبدیل به کاسبی شده است.

حذف مجازات حبس برای مهریه

همچنین الهام آزاد در موافقت با کلیات این طرح، گفت: مخالفان این طرح به غلط تصور می‌کنند که قرار است طبق این طرح، سقف مهریه کاهش یابد، در حالی که دختران و پسران مجازند هرچقدر تمایل داشتند مهریه تعیین کرده و دریافت کنند و در هیچ ماده‌ای برای آن سقف تعیین نشده است.

نماینده مردم نائین در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این طرح می‌تواند توازن میان زن و مرد را براساس اسلام تعیین کند. در این طرح صرفاً حبس و زندان حذف شده و اقداماتی باید با نظارت سامانه‌های الکترونیکی انجام شود. اساس ما باید حفظ بنیان خانواده باشد و این طرح به نفع بانوان است.

مهریه پناه زنان است

در ادامه، تعدادی از نمایندگان مخالفت خود را نسبت به کلیات این طرح مطرح کردند، به گونه‌ای که سید فرید موسوی اظهار کرد: مهریه فقط یک سنت خشک نیست، بلکه پناهگاه بانوان است که وقتی تکیه‌گاه آنان می‌شود به آن پناه می‌برند و دژی برای زنانی است که شاید روزی تنها بمانند.

نماینده مردم مراغه و عجیب شیر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مهریه سنت نبوی و نشانه احترام به زن است، پس ما نباید آنها را محدود کنیم و نباید پایگاه زن سست شود. این طرح حمایت از بانوان را تضعیف کرده است.

مرد عاقل طبق توانایی مالی خود مهریه را تعیین می‌کند

همچنین حجت‌الاسلام جواد نیک بین در مخالفت با کلیات این طرح، گفت: هرچه مهریه کمتر باشد، مهر بین زوجین بیشتر می‌شود.

نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مرد عاقل و بالغ هنگام ازدواج باید بداند سکه‌ها را باید عندالمطالبه بپردازد و اگر توانایی آن را ندارد، نپذیرد.

وی تاکید کرد: وقتی قرار است حق طلاق به زن داده نشود و مهریه او پایین در نظر گرفته شود، پشتوانه آنان از بین می‌رود و ضمانتی وجود ندارد که بعد از کاهش قسط اول، بقیه اقساط پرداخت شود. این طرح مخالف آزادی و تعهدات اولیه مردان و زنان و مخالف اصلی پشتوانه زن در جامعه اسلامی است.

طلاق بحث فرهنگی است؛ ارتباطی به مهریه ندارد

علی اکبر علیزاده نیز در مخالفت با کلیات این طرح، گفت: هدف این طرح حبس زدایی از محکومان مهریه است.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در قرآن آمده است که مهریه هرچقدر که تعیین شده باشد، نباید ضایع شود. موضوع طلاق بک بحث فرهنگی است و ارتباطی با مهریه ندارد.