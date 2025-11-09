پویش ملی نذر«اهدای کتاب»/جایگاه مهم کتابخانه مسجد در مهندسی فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سی و سومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی، ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور پویش ملی نذر فرهنگی «اهدای کتاب» را راه اندازی و آئین نامه آن را به کتابخانه های کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور ابلاغ کرد.

بنابراین گزارش، عنوان این پویش به روز رسانی منابع کتابخانه های با اجرای پویش اهدای کتاب‌های مفید به کتابخانه های مساجد است و مجری پویش نیز اداره کتابخانه های معاونت فرهنگی هنری ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور می‌باشد.

بنابراین گزارش، دستگاه‌ها و سازمان‌های همسو با حوزه کتاب و کتابخوانی می‌توانند در این پویش مشارکت داشته باشند، دستگاه‌هایی مانند: نهاد کتابخانه ها، مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، سازمان اوقاف، ناشران، خیّرین، حوزه‌های علمیه، سازمان تبلیغات و عموم مردم.

با توجه به مردمی بودن این پویش، منابع مالی این طرح توسط خود مردم تأمین می‌شود و ستاد کانون‌های مساجد نیز نقش نظارتی و هماهنگی دارد.

ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، معرفی و اهدای کتاب‌های مفید به کتابخانه ها، مردمی سازی فرهنگی، تجهیز و به روز رسانی منابع کتابخانه ای مساجد، حمایت از کتابخانه ها در راستای عدالت فرهنگی، هدایت منابع فرهنگی به سمت فعالیت‌های فرهنگی هنری مسجد محور، احیای نقش کتابخانه های مساجد در اعتلای فرهنگ عمومی جامعه، فرهنگ سازی جامعه در خصوص اهدای کتاب از اهداف راه اندازی این پویش است.

از طرفی به دلیل آنکه همواره کتابخانه های مساجد به علت پیوند با توده مردم جایگاه مهم و اساسی در مهندسی فرهنگی جامعه داشته است. داشتن کتاب‌های مفید و جامع همواره جزو ضروریات هر کتابخانه ای می‌باشد تا پاسخگوی نیاز مراجعان باشد. پویش اهدای کتاب به کتابخانه های مساجد جهت رفع مشکل کمبود منابع اجرا می‌شود تا با به‌روزرسانی منابع کتابخانه ای، سهم مهمی در افزایش سرانه مطالعه داشته باشد.

با توجه به گستردگی کتابخانه های مساجد و مردمی بودن این نهاد فرهنگی، اجرای پویش اهدای کتاب به کتابخانه های مساجد جهت به روزرسانی منابع کتابخانه ای ضروری است.

زمان اجرای پویش:

همزمان با سی و سومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران – آبان ۱۴۰۴

گستره اجرا:

محدوده اجرای این طرح مساجد سراسر کشور است و همه کانون‌های شهری و روستایی در این طرح ملی شرکت دارند.

نتایج و دستاوردهای مورد انتظار ناشی از اجرای پویش:

۱. غنی سازی کتابخانه های مساجد در خصوص کتاب‌های مفید

۲. ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی

۳. ایجاد ارتباط مؤثر بین مردم و کتابخانه های مساجد

۴. خرید کتاب‌های مناسب و اهدا به کتابخانه های مساجد جهت اجرای طرح

۵. افزایش سرانه مطالعه

۶. شناسایی و ساماندهی شبکه خیرین فرهنگی

روش اجرای این پویش هم به این شکل است که پس از تبلیغات و اطلاع رسانی با استان‌ها در خصوص اجرای طرح مکاتبه می‌شود. جلسات توجیهی با ستادهای استانی برگزار شده و به سوالات و ابهامات طرح پاسخ داده می‌شود. استان‌ها پس از اطلاع رسانی در سطح استان، طرح را در کتابخانه های مساجد اجرا می‌کنند. ستادهای استانی نیز نسبت به اجرای این طرح نظارت مستمر دارند و مستندسازی و گزارش از فعالیت‌های صورت گرفته جزو برنامه‌های آنها است.