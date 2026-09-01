به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد کیامهر ظهر سه شنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان اظهار کرد: طرح «نذر کتاب» همزمان با دهمین نمایشگاه بینالمللی کتاب کردستان با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و تقویت کتابخانههای مساجد اجرا میشود.
وی افزود: خانوادهها و علاقهمندان به کتاب میتوانند کتابهای مازاد و بلااستفاده خود را اهدا کنند تا در اختیار کتابخانههای مساجد، اعضای کانونهای فرهنگی هنری و علاقهمندان به مطالعه قرار گیرد.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کردستان گفت: مساجد ظرفیت مناسبی برای تبدیل شدن به پایگاههای فرهنگی و کتابخوانی محلات دارند و تقویت کتابخانههای آنها میتواند دسترسی کودکان، نوجوانان و جوانان به منابع مطالعاتی را افزایش دهد.
کیامهر با بیان اینکه هر کتاب اهدایی میتواند دوباره وارد چرخه مطالعه شود، خاطرنشان کرد: مشارکت مردم در این طرح علاوه بر غنیسازی کتابخانههای مساجد، به گسترش فرهنگ اهدای کتاب و مسئولیتپذیری فرهنگی در جامعه کمک میکند.
وی از خانوادهها و خیران فرهنگی خواست در ایام برگزاری نمایشگاه با مشارکت در «نذر کتاب» در توسعه فرهنگ مطالعه سهیم شوند و افزود: کتابهای جمعآوریشده پس از تفکیک در اختیار کتابخانههای مساجد و کانونهای فرهنگی هنری قرار خواهد گرفت.
دهمین نمایشگاه بینالمللی کتاب کردستان از ۱۶ تا ۲۳ شهریورماه برگزار میشود.
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