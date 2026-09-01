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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۲۰

اجرای طرح «نذر کتاب» برای تجهیز کتابخانه‌های مساجد کردستان

اجرای طرح «نذر کتاب» برای تجهیز کتابخانه‌های مساجد کردستان

سنندج- مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کردستان از اجرای طرح «نذر کتاب» همزمان با دهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد کیامهر ظهر سه شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: طرح «نذر کتاب» همزمان با دهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب کردستان با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و تقویت کتابخانه‌های مساجد اجرا می‌شود.

وی افزود: خانواده‌ها و علاقه‌مندان به کتاب می‌توانند کتاب‌های مازاد و بلااستفاده خود را اهدا کنند تا در اختیار کتابخانه‌های مساجد، اعضای کانون‌های فرهنگی هنری و علاقه‌مندان به مطالعه قرار گیرد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کردستان گفت: مساجد ظرفیت مناسبی برای تبدیل شدن به پایگاه‌های فرهنگی و کتابخوانی محلات دارند و تقویت کتابخانه‌های آنها می‌تواند دسترسی کودکان، نوجوانان و جوانان به منابع مطالعاتی را افزایش دهد.

کیامهر با بیان اینکه هر کتاب اهدایی می‌تواند دوباره وارد چرخه مطالعه شود، خاطرنشان کرد: مشارکت مردم در این طرح علاوه بر غنی‌سازی کتابخانه‌های مساجد، به گسترش فرهنگ اهدای کتاب و مسئولیت‌پذیری فرهنگی در جامعه کمک می‌کند.

وی از خانواده‌ها و خیران فرهنگی خواست در ایام برگزاری نمایشگاه با مشارکت در «نذر کتاب» در توسعه فرهنگ مطالعه سهیم شوند و افزود: کتاب‌های جمع‌آوری‌شده پس از تفکیک در اختیار کتابخانه‌های مساجد و کانون‌های فرهنگی هنری قرار خواهد گرفت.

دهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب کردستان از ۱۶ تا ۲۳ شهریورماه برگزار می‌شود.

کد مطلب 6934356

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