ادعای رسایی درباره بازگشت دادستان برکنارشده، کذب است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه صبح امروز حجت الاسلام رسایی، نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی در نطقی گفت: «اخیرا دادستانی که دو سال پیش بازداشت و از کار برکنار شده بود در شهر دیگری حکم گرفته و مجدد به کار برگشته است». بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد ادعای آقای رسایی مقرون به صحت نیست و از اساس کذب است.

حجت‌الاسلام حمید رسایی صبح امروز با قرار گرفتن پشت تریبون مجلس شورای اسلامی با طرح ادعایی، خطاب به رئیس قوه قضائیه از وی خواست در مورد دادستانی که دو سال پیش به جرم فساد برکنار شده و امسال دادستان شهر دیگری شده است، توضیح دهد.

بلافاصله پس از طرح ادعای صورت گرفته پشت تریبون رسمی مجلس شورای اسلامی، مطلب بیان شده، مورد صحت‌سنجی و بررسی قرار گرفت.

واکاوی‌ها و بررسی‌ها، نشان می‌دهد ادعای حجت‌الاسلام رسایی در مورد انتصاب مجدد دادستان دستگیر شده، مقرون به صحت و درستی نیست.

اما فردی که مدنظر حجت‌الاسلام رسایی است، در تیرماه سال ۱۴۰۲ در یکی از شهرهای شمالی کشور، در راستای تأکیدات رئیس قوه قضائیه ناظر بر شدت عمل در مقابله با فساد درون قوه‌ای، در چارچوب ضوابط، بازداشت برخورد قانونی و از دستگاه قضائی منفک شد.

همچنین نامبرده اکنون فاقد هرگونه سمت قضائی و غیرقضایی در عدلیه است.

قطعاً ایراد سخنانی که مستند به اخبار جعلی است، آن هم از تریبون مجلس شورای اسلامی، امری خلاف و مغایر با همبستگی ملی و همگرایی قوای سه‌گانه است.