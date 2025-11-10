به گزارش خبرنگار مهر، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، از صدور دو فقره کیفرخواست برای متهمان پرونده موسوم به «تزریق ژل‌های نامرغوب» خبر داد و گفت: در این پرونده، هفت متهم و ۲۷ شاکی وجود دارند. کیفرخواست نخست برای رسیدگی در دادگاه انقلاب تهران و کیفرخواست دوم در دادگاه کیفری دو تهران صادر و ارسال شده است.

صالحی با اشاره به سوابق متهم اصلی اظهار کرد: متهم اصلی، پزشکی است که پیش‌تر در هیئت عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی به محرومیت دائم از فعالیت پزشکی محکوم شده بود. با این حال، وی با تأسیس کلینیکی فاقد مجوز و سوءاستفاده از مهر و امضای یک پزشک متخصص پوست و زیبایی، مجدداً شروع به فعالیت کرده است.

دادستان تهران افزود: این پزشک متخلف با تزریق ژل‌های تقلبی و نامرغوب موجب فوت یکی از مراجعه‌کنندگان شد. پس از وقوع حادثه و به‌منظور پنهان‌کردن آثار جرم، او به دستیاران خود دستور داد جسد متوفی را آتش بزنند.

وی ادامه داد: در پی این ماجرا، شکات دیگری نیز با ادعای ایراد صدمات بدنی ناشی از تزریق ژل‌های غیراستاندارد به دادسرا مراجعه و طرح شکایت کردند.

صالحی خاطرنشان کرد: برای متهم اصلی در کیفرخواست نخست، اتهام مداخله در امر پزشکی و مشارکت در تأسیس مؤسسه پزشکی غیرمجاز مطرح شده است. در کیفرخواست دوم نیز وی به مشارکت در قتل غیرعمدی در ماه حرام، معاونت در جنایت بر میت از طریق آتش‌زدن جسد متوفی، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی نسبت به ۱۹ شاکی، و سوءاستفاده و جعل مهر و امضای پزشک متخصص متهم است.

وی تأکید کرد: با تکمیل تحقیقات، پرونده با صدور کیفرخواست به مراجع قضائی صالح ارسال شده و در مرحله رسیدگی قرار دارد.