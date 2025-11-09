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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۴۱

اجرای ۱۰۶۲ پروژه محرومیت زدایی در استان سمنان

اجرای ۱۰۶۲ پروژه محرومیت زدایی در استان سمنان

سمنان- استاندار سمنان با بیان اینکه، با تکیه بر ظرفیت تمام دستگاه‌ها می‌توان از محرومیت عبور کرد، از اجرای یک هزار و ۶۲ پروژه محرومیت‌زدایی در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند غروب یکشنبه در مراسم تجلیل از جهادگران استان سمنان با حضور مشاور فرماندهی کل سپاه در محل سالن یادگار امام استانداری سمنان بابیان اینکه یک هزار و ۶۲ پروژه محرومیت زدایی برای استان در دست اجرا است، ابراز داشت: رویکرد این طرح‌ها اتکا به توان داخلی و توانمند سازی مناطق محروم است.

وی با بیان اینکه سال گذشته ۶۷۰ پروژه محرومیت زدایی در استان به انجام رسید، افزود: هدف از اجرای این طرح‌ها خدمت گزاری برای مردم همراه با حفظ کرامت انسانی است.

کولیوند با بیان اینکه این طرح‌های محرومیت زدایی جدای از کمک‌های مومنانه و تأمین سبدهای معیشت است، تصریح کرد: هم اکنون برخی از این پروژه‌های محرومیت زدایی با همراهی کمیته امداد، بهزیستی و بسیج در حال اجرا است.

وی با تاکید بر اینکه با تکیه بر ظرفیت تمام دستگاه‌ها می‌توان از محرومیت عبور و این مناطق را توانمند کرد، افزود: اجرای پروژه‌ها در زمان مقرر و کیفیت مطلوب و برنامه ریزی برای تسریع آنها مورد انتظار از دستگاه‌ها است.

کد مطلب 6650392

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