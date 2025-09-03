به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند پیش از ظهر چهارشنبه در شورای اداری شاهرود با موضوع افتتاح متمرکز و همزمان طرح‌های هفته دولت به میزبانی سالن پورسینای دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از سند دار شدن پروژه‌های عمرانی در سراسر استان سمنان خبر داد.

وی با بیان اینکه این اقدام سبب عدم اتلاف منابع می‌شود، افزود: وقتی پروژه‌ها دارای سند تعریف شده باشند، می‌دانیم که باید به هر طرح چه میزبان اعتبار را تخصیص دهیم و هر طرح چه موقع و با چه کیفیتی توسط چه دستگاهی اجرایی می‌شود.

استاندار سمنان همچنین با بیان اینکه در یک سال اخیر رویه خوبی در اداره مجموعه استان اتفاق افتاده است، گفت: در توزیع منابع و بودجه در استان سمنان تفکر جدید تعاون محوری ایجاد شده است که بسیار می‌تواند کمک کننده باشد.

کولیوند با بیان اینکه در تلاش هستیم که عدالت استانی را در عمل نشان دهیم، گفت: تلاش ما در مجموعه استانداری سمنان بر اعتلا و توسعه همه نقاط استان سمنان است و تنها کافی است که مردم به دولت اعتماد کنند.

وی با بیان اینکه منابع ما محدود است و در نتیجه نیاز است که نظارت‌ها را تقویت کنیم، افزود: مطالباتی که مردم شاهرود دارند به حق است و تلاش می‌کنیم که به این مطالبات نیز بپردازیم.

استاندار سمنان با اشاره به تلاش برای محرومیت زدایی در سراسر استان سمنان گفت: اجرای ۱۴۶ پروژه محرومیت‌زدایی به ارزش ۵۷ میلیارد تومان توسط قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) سپاه استان سمنان نشان می‌دهد که عزم جدی در این زمینه در استان وجود دارد.

کولیوند با بیان اینکه دوبرابری تملک دارایی در شاهرود از دیگر اقدامات خوبی است که در این شهرستان شاهد آن هستیم، گفت: شاخص این اعتبارات امروز ۵۹۴ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

وی از عقد قراردادهای پروژه‌های ۱۰۰ مگاواتی برق در میامی و شاهرود به عنوان دیگر اقدام ویژه در این شهرستان‌ها خبر داد و گفت: حل مشکل آب کالپوش که هفت سال مردم منتظر آن بودند از دیگر کارهای خوبی است که در ماه اخیر انجام شده است.