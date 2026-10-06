۴۷۶ میلیارد تومان اعتبار در مسیر توسعه روستاهای استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در استانداری سمنان با اشاره به دیدار خود با معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور و معاون برنامه و بودجه این نهاد در تهران، اظهار کرد: در این نشست، نحوه تخصیص ۴۷۶ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژه‌های آب روستایی، راه‌های روستایی و طرح‌های محرومیت‌زدایی استان سمنان بررسی و پیگیری شد.

وی تأمین اعتبار برای پروژه‌های آب‌رسانی، راه‌های روستایی و طرح‌های خدمات‌رسانی و محرومیت‌زدایی را از اولویت‌های مطرح‌شده در این نشست دانست و افزود: تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای این پروژه‌ها با هدف تکمیل زیرساخت‌های ضروری مناطق روستایی دنبال می‌شود.

استاندار سمنان همچنین از پیگیری بهره‌مندی استان از ۲.۵ میلیارد دلار منابع ارزی و یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان (۱.۵ همت) منابع ریالی صندوق توسعه ملی برای حمایت و تأمین مالی طرح‌های تولیدی و اقتصادی مناطق روستایی خبر داد.

کولیوند با بیان اینکه استفاده از ظرفیت منابع ارزی و صندوق توسعه ملی با هدف حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مبتنی بر ظرفیت‌های بومی مناطق دنبال می‌شود، تصریح کرد: این منابع می‌تواند در تکمیل حلقه‌های زنجیره تولید در روستاها، ایجاد ارزش افزوده، توسعه اشتغال پایدار و تقویت ماندگاری جمعیت در مناطق روستایی نقش‌آفرین باشد.

وی بر ضرورت تأمین منابع مورد نیاز برای تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار استان سمنان تأکید کرد و گفت: مقرر شد این موضوع از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور نیز پیگیری شود.

استاندار سمنان با اشاره به رویکرد استان برای استفاده همزمان از ظرفیت‌های ملی و استانی خاطرنشان کرد: حرکت استان در دو مسیر شامل تکمیل زیرساخت‌های اساسی همچون آب، راه و طرح‌های محرومیت‌زدایی و همچنین استفاده از منابع ملی و ظرفیت صندوق توسعه ملی برای تقویت تولید، اشتغال و زنجیره‌های ارزش در روستاها پیگیری می‌شود.