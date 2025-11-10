ذکوری: نیازی به ثبت مجدد معاملات در سامانه نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، وجیه‌اله ذکوری با اشاره به فعال شدن امکان ارسال فهرست معاملات از طریق سامانه مؤدیان اظهار کرد: بر این اساس مودیان دیگر نیازی به ثبت مجدد اطلاعات در سامانه معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم ندارند.

وی با اشاره به بخشنامه تازه رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: در کارپوشه سامانه مؤدیان، فرم الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده به عنوان درگاه رسمی تسلیم فهرست معاملات نیز قابل استفاده است و مؤدیان می‌توانند اطلاعات مربوط را مستقیماً از همین مسیر ثبت و ارسال کنند.

ذکوری خاطرنشان کرد: مهلت ارسال فهرست معاملات برای دوره مالی تابستان ۱۴۰۴ از این طریق تا پایان روز ۲۵ آبان سال جاری تمدید شده و این مهلت برای دوره پاییز، تا زمان مقرر اعلامی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور برقرار خواهد بود.

مدیرکل امور مالیاتی استان همدان تأکید کرد: تمامی مودیان موظف‌اند در فرصت تعیین‌شده نسبت به درج و تسلیم اطلاعات خود اقدام کنند؛ چرا که این فرآیند صرفاً از طریق کارپوشه سامانه مؤدیان انجام می‌شود و دیگر نیازی به ورود مجدد داده‌ها در سامانه‌های جداگانه وجود ندارد.