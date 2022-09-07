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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۵:۵۳

آغاز عملیات اجرایی قانون پایانه‌های فروشگاهی

آغاز عملیات اجرایی قانون پایانه‌های فروشگاهی

سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد برای ۶ میلیون اشخاص مشمول قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان کارپوشه ویژه تبادل اطلاعات ایجاد کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، سازمان امور مالیاتی کشور برای ۶ میلیون اشخاص مشمول، کارپوشه ویژه تبادل اطلاعات ایجاد کرده است و ارسال پیامک‌های اطلاع رسانی به صاحبان کارپوشه‌ها در حال انجام است.

بنا بر این گزارش، اشخاص مشمول اجرای این قانون ملزم به ثبت نام در سامانه مودیان خواهند بود و برای هر مؤدی در این سامانه، کارپوشه ویژه‌ای اختصاص یافته است. کارپوشه مودیان کانال تبادل اطلاعات بین مودیان و سازمان امور مالیاتی است و مودیان می‌توانند تمام صورتحساب‌های الکترونیکی را که توسط آنها و یا به نام آنها صادر و به سازمان امور مالیاتی گزارش می‌شود، در کارپوشه مشاهده کنند.

کد مطلب 5584322
روح اله صابرزاده

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