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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۵

ارسال مجزای سند افتتاحیه حساب‌ها در دفاتر تجاری الکترونیکی

ارسال مجزای سند افتتاحیه حساب‌ها در دفاتر تجاری الکترونیکی

سازمان امور مالیاتی کشور از مودیان مشمول ارسال اطلاعات دفاتر تجاری الکترونیکی خواست اطلاعات مربوط به سند افتتاحیه حساب‌ها را به‌صورت جداگانه و در ردیفی مستقل در سامانه ثبت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد برخی مودیان در فرایند ارسال اطلاعات دفاتر تجاری الکترونیکی برای سال مالی که شروع آن در سنوات ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ است، سند افتتاحیه حساب‌ها را به صورت جداگانه و در ردیف مستقل ارائه نکرده‌اند.

بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، ضروری است این دسته از مودیان نسبت به اصلاح فایل ارسالی اقدام کنند و اطلاعات مربوط به سند افتتاحیه را به صورت جداگانه درج و مجددا ارسال کنند.

این سازمان به مودیان توصیه کرده است جهت تکمیل و صحت اطلاعات ارسالی، نسبت به اصلاح فایل‌های مربوطه اقدام نمایند. لازم به ذکر است که اطلاعات مربوط به سند افتتاحیه باید به‌صورت مجزا درج و در سامانه به عنوان سند افتتاحیه اعلام گردد.

مودیان مکلف هستند با رعایت این تفکیک، از بروز مغایرت در اطلاعات ارسالی و مشکلات ناشی از عدم درج صحیح سند افتتاحیه جلوگیری نمایند.

کد مطلب 6896703
سمیه رسولی

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