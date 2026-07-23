به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد برخی مودیان در فرایند ارسال اطلاعات دفاتر تجاری الکترونیکی برای سال مالی که شروع آن در سنوات ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ است، سند افتتاحیه حساب‌ها را به صورت جداگانه و در ردیف مستقل ارائه نکرده‌اند.

بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، ضروری است این دسته از مودیان نسبت به اصلاح فایل ارسالی اقدام کنند و اطلاعات مربوط به سند افتتاحیه را به صورت جداگانه درج و مجددا ارسال کنند.

این سازمان به مودیان توصیه کرده است جهت تکمیل و صحت اطلاعات ارسالی، نسبت به اصلاح فایل‌های مربوطه اقدام نمایند. لازم به ذکر است که اطلاعات مربوط به سند افتتاحیه باید به‌صورت مجزا درج و در سامانه به عنوان سند افتتاحیه اعلام گردد.

مودیان مکلف هستند با رعایت این تفکیک، از بروز مغایرت در اطلاعات ارسالی و مشکلات ناشی از عدم درج صحیح سند افتتاحیه جلوگیری نمایند.