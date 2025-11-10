گزارش خشونت به ۱۲۳ راهی برای نجات جان یک انسان است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان بهزیستی؛ اورژانس اجتماعی با شماره تماس ۱۲۳ به‌صورت شبانه‌روزی آماده دریافت گزارش‌های مربوط به خشونت و آسیب‌های اجتماعی است. این خدمات شامل مداخله در موارد کودک‌آزاری، همسر آزاری، سالمند آزاری، معلول‌آزاری، فرار دختران و پسران، اختلافات خانوادگی حاد و سایر موارد مرتبط با آسیب‌های اجتماعی می‌شود.

در حال حاضر ۳۸۵ مرکز اورژانس اجتماعی در سراسر کشور فعال است که از سه بخش اصلی تشکیل شده‌اند:

۱. خط تلفن ۱۲۳ برای دریافت گزارش‌ها و ارائه مشاوره فوری.

۲. تیم‌های سیار مداخله در بحران.

۳. مراکز مداخله حضوری برای پیگیری و حمایت تخصصی.

کارشناسان اورژانس اجتماعی به‌صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی تماس‌های مردمی هستند. در صورت نیاز پس از ارزیابی فوریت موضوع، تیم‌های سیار شامل روان‌شناس و مددکار اجتماعی به محل اعزام می‌شوند در مواقع ضروری نیز با هماهنگی دستگاه قضائی و نیروی انتظامی، ورود قانونی به محل حادثه انجام می‌شود تا از ادامه آسیب جلوگیری شود.

در مواردی از جمله سالمند آزاری اخیر در آبادان با همکاری دادستانی، اقدامات حمایتی فوری انجام شد و فرد سالمند در یکی از مراکز بهزیستی پذیرش شده است و احتمالاً همسر او نیز در یکی از مراکز سالمندان پذیرش شود.

حفظ محرمانگی و اهمیت تماس مردمی

به گفته سلمان حسینی رئیس مرکز اورژانس اجتماعی، تمامی گزارش‌ها به‌صورت محرمانه ثبت و هویت گزارش‌دهندگان کاملاً محفوظ می‌ماند.

وی تأکید کرد: تماس شهروندان با شماره ۱۲۳ می‌تواند جان یک انسان را نجات دهد.

وی افزود: در موارد کودک‌آزاری در صورتی که خانواده صلاحیت نگهداری کودک را نداشته باشد، موضوع با مقام قضائی در میان گذاشته می‌شود و در صورت لزوم کودک با حکم قضائی از خانواده جدا و در مراکز تحت پوشش بهزیستی مانند شبه‌خانواده یا شیرخوارگاه‌ها نگهداری می‌شود.

خانه‌های امن برای زنان خشونت‌دیده

حسینی با اشاره به فعالیت ۲۸ مرکز خانه امن در سراسر کشور گفت: زنان خشونت‌دیده می‌توانند به صورت خود معرف، از طریق اورژانس اجتماعی یا با دستور قضائی در خانه‌های امن پذیرش شوند. در این مراکز خدمات روانشناسی، مددکاری، حقوقی و روان‌پزشکی ارائه می‌شود و زنان همراه با فرزندان خود اسکان داده می‌شوند. در سال جاری، ۸۴ درصد زنان خشونت‌دیده که در خانه‌های امن بهزیستی اقامت داشتند پس از ترخیص با خانواده خود باز پیوند موفق داشته‌اند همچنین در مراکز "خانه تلاش" ویژه زنان و دختران آسیب‌دیده اجتماعی نیز ۶۷ درصد ترخیص‌شدگان به خانواده بازگشته‌اند.

اورژانس اجتماعی با خط تلفن ۱۲۳ پناهی است برای افراد در معرض خشونت و آسیب دیده و افرادی که از وقوع یک خشونت مطلع هستند می‌توانند با اطمینان از محرمانه ماندن اطلاعات خود، هرگونه مورد مشکوک به خشونت یا آزار را گزارش دهند، همکاری مردم در این زمینه می‌تواند از وقوع آسیب‌های جدی و حتی مرگ انسان‌ها جلوگیری کند به‌ویژه در موارد کودک‌آزاری که گاهی تأخیر در گزارش‌دهی، منجر به فاجعه می‌شود.