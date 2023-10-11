امدادرسانی اورژانس اجتماعی کرمانشاه به ۲۲ هزار مددجو

خوش کردار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت‌های اورژانس اجتماعی در استان کرمانشاه، اظهار کرد: این مرکز در زمینه مداخله‌ای در بحران‌های فردی و اجتماعی در بخش‌های سیار، خط ۱۲۳، مرکز مداخله و مرکز نگهداری موقت فعالیت دارد.

وی افزود: در مراکز مداخله‌ای افرادی که در معرض آسیب‌های اجتماعی بوده از جمله افرادی که خودکشی کردند یا قصد خودکشی دارند، زوجینی که با اتفاقات حاد متقاضی طلاق‌اند، زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت، دختران در معرض آسیب، همسر و کودک آزاری، کودکان کار و خیابان، فرار از خانه و.... را جامعه هدف خود قرار داده که یا به صورت خود معرف یا توسط افراد دیگر به اورژانس اجتماعی معرفی می‌شوند.

مسئول اورژانس اجتماعی بهزیستی استان کرمانشاه با اشاره به فعالیت خط تماس ۱۲۳، تصریح کرد: این راه ارتباطی برای همه افراد جامعه فعال بوده که افراد در معرض آسیب در اقشار مختلف می‌توانند با این شماره تماس بگیرند و هدف از برقراری این مسیر ارتباطی کاهش جرایم و جلوگیری از تشدید بحران‌های اجتماعی است.

خوش کردار در ادامه به فعالیت‌های تیم سیار اورژانس اجتماعی نیز تاکید و خاطر نشان کرد: این تیم یک تیم تخصصی شامل مددکار، روانشناس و راننده است که با ماشینی مخصوص با آرم مربوط به اورژانس اجتماعی مشغول به امداد رسانی به افراد مددجو در جامعه است.

وی عنوان کرد: افرادی که توسط اورژانس اجتماعی شناسایی و تحت درمان و مشاوره قرار می‌گیرند پس از دوره درمانی خود یا به آغوش خانواده باز می‌گردند یا اینکه به مراکز نگهداری بزرگسالان، کودکان، توانبخشی و… بسته به نوع مشکل و آسیب وارد شده ارجاع داده می‌شوند.

اورژانس اجتماعی آماده امدادرسانی در آسیب‌های اجتماعی

مسئول اورژانس اجتماعی بهزیستی استان کرمانشاه به آمار فعالیت و تعداد مددجویان ۶ ماهه نخست سال جاری در این مرکز اشاره و بیان کرد: تاکنون ۲۳۱ نفر از زنان و دخترانی که در معرض خشونت و آسیب‌های اجتماعی در حوزه‌های مختلف بودند خدمات ارائه شده و حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ نفر از کودکان کار و خیابان نیز شناسایی و خدمات مختلفی ازجمله حمایتی، آموزشی و… دریافت کرده‌اند.

خوش کردار به ارائه خدمات در عناوین مختلف در کمک رسانی‌های به تمامی افراد آسیب دیده تاکید کرد و ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون مجموعاً پنج هزار و ۱۰۰ نفر به مرکز مداخله اورژانس اجتماعی مراجعه کردند و تعداد ۶ هزار و ۲۹۹ نفر توسط تیم این مرکز دریافت خدمات داشتند.

وی اضافه کرد: تعداد ۹ هزار و ۸۰۰ تماس با شماره ۱۲۳ که مخصوص مداخله تلفنی اورژانس اجتماعی بوده در ۶ ماه گذشته برقرار شده است.

مسئول اورژانس اجتماعی استان کرمانشاه مطرح کرد: پایگاه‌های اورژانس اجتماعی که در مناطق حاشیه‌ای و محروم و نیز در شهرستان‌ها فعال هستند به ۴۹۳ نفر ارائه خدمات شده که در مجموع اورژانس اجتماعی در ۶ ماه گذشته در تمامی مراکز و پایگاه‌های ثابت و سیار خود به ۲۲ هزار نفر نفر را خدمت رسانی مستقیم و غیر مستقیم کرده است.

خوش کردار در پایان از تعداد مراکز دولتی و غیر دولتی اورژانس اجتماعی استان کرمانشاه یاد کرد و گفت: ۹ تا ۱۰ مرکز با محوریت اورژانس اجتماعی هم اکنون در حال فعالیت و ارائه خدمات بوده که در این بین بیشترین تماس مربوط به کودک آزاری و بیشترین امداد رسانی حضوری نیز مربوط به اختلافات خانوادگی بوده است.