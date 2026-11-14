به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی، سیدجواد حسینی، در جلسه بررسی وضعیت خانه‌های امن و چالش‌های بخش غیردولتی با اشاره به فعالیت ۲۷ خانه امن در کشور اظهار کرد: از این تعداد، ۱۴ مرکز دولتی و ۱۳ مرکز غیردولتی هستند که با هدف حمایت و سامان‌دهی زنان خشونت‌دیده فعالیت می‌کنند.

وی با بیان اینکه ظرفیت پذیرش در خانه‌های امن معمولاً تا پنج نفر در هر مرکز در نظر گرفته شده است، افزود: تلاش شده است ساختار این مراکز متناسب با ماهیت خانه و با حفظ فضای امن و خانوادگی آن‌ها باشد. زنان متأهل جامعه هدف این مراکز هستند و پذیرش افراد از مسیرهای مختلفی از جمله مراجعه مستقیم، ارجاع دستگاه قضایی و شناسایی از سوی اورژانس اجتماعی انجام می‌شود.

رئیس سازمان بهزیستی ادامه داد: اگرچه برای پذیرش زنان بالای ۱۸ سال الزام قانونی به اخذ حکم قضایی وجود ندارد، اما به‌منظور اطمینان بیشتر و صیانت از حقوق افراد، برای تمامی پذیرش‌ها احکام قضایی دریافت می‌شود. همچنین قانون اختیارات لازم را برای حمایت از این افراد در خانه‌های امن و سایر محیط‌های توانمندساز به رئیس سازمان بهزیستی داده است.

حسینی درباره مدت اقامت زنان در خانه‌های امن گفت: دوره استاندارد ماندگاری در این مراکز چهار ماه است که در صورت ضرورت دو ماه دیگر نیز تمدید می‌شود. علاوه بر این، کمیته‌های استانی می‌توانند متناسب با شرایط افراد و نیازهای حمایتی آنان مدت اقامت را افزایش دهند.

وی با اشاره به مطالبات مدیران خانه‌های امن غیردولتی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های این مراکز، تأمین اعتبار پایدار و اختصاص ردیف بودجه مشخص است. در حال حاضر اعتبارات به‌صورت سرانه و بر مبنای حضور مددجو پرداخت می‌شود در حالی که خانه امن حتی در دوره‌هایی که مددجویی در آن حضور ندارد نیز باید فعال و آماده ارائه خدمت باقی بماند و امکان تعطیلی و راه‌اندازی مجدد آن وجود ندارد.

رئیس سازمان بهزیستی با تأیید این مطالبه گفت: مقرر شد موضوع تأمین اعتبار کافی و ایجاد ردیف مشخص برای خانه‌های امن غیردولتی از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری شود تا زمینه استمرار فعالیت این مراکز فراهم شود.

حسینی درباره پیشنهاد پذیرش روزانه مددجویان در خانه‌های امن نیز اظهار کرد: این پیشنهاد با اصل محرمانگی و حفظ امنیت زنان خشونت‌دیده سازگار نیست چراکه مراجعه روزانه و رفت‌وآمد افراد می‌تواند محرمانگی محل و هویت آنان را تحت تأثیر قرار دهد. برای ارائه خدمات روزانه، مراکز مداخله در بحران و اورژانس اجتماعی بستر مناسب‌تری هستند و می‌توانند بدون ایجاد انگ اجتماعی، خدمات مورد نیاز مراجعان را ارائه کنند.

وی در پاسخ به درخواست افزایش مدت اقامت در خانه‌های امن نیز با اشاره به امکان تمدید دوره چهارماهه تا دو ماه و اختیارات کمیته‌های استانی برای تمدید بیشتر، این سازوکار را متناسب با نیازهای حمایتی و فرایند توانمندسازی زنان دانست.

رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به تغییر ساختار مدیریتی این مراکز گفت: مدیریت خانه‌های امن به مرکز فوریت‌های اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد واگذار شده است تا هماهنگی بیشتری میان خدمات حمایتی، مداخله در بحران و برنامه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ایجاد شود.

حسینی همچنین با اشاره به اعتبارات حوزه زنان آسیب‌دیده خاطرنشان کرد: بودجه این حوزه در سال گذشته با ۳۸ درصد رشد به ۲۸۲ میلیارد تومان رسید و امکان پرداخت کمک سرانه تا سقف ۴۰ میلیون تومان برای هر فرد نیز فراهم شده است.

وی تأکید کرد: با استفاده از ظرفیت اورژانس اجتماعی، مراکز مداخله در بحران، خانه‌های امن و رویکرد خانواده‌محور، تلاش می‌شود هیچ زن خشونت‌دیده‌ای بدون امکان دریافت حمایت و سامان‌دهی باقی نماند.