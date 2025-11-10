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۱۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۳۹

سفر میدانی استاندار گلستان به رامیان با محوریت توسعه و دیدار با مردم

سفر میدانی استاندار گلستان به رامیان با محوریت توسعه و دیدار با مردم

گرگان- استاندار گلستان با هدف بررسی میدانی موضوعات و مسائل شهرستان رامیان، امروز به این شهرستان سفر کرد و در جریان این سفر از چند طرح و واحد صنعتی بازدید و با اقشار مختلف مردم دیدار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی، ظهر دوشنبه در سفر به شهرستان رامیان ضمن حضور در گلزار شهدای گمنام و ادای احترام به مقام شامخ شهدا، در جلسه شورای اداری شهرستان نیز شرکت کرد و مهم‌ترین موضوعات توسعه‌ای، زیرساختی و اقتصادی منطقه را مورد بررسی قرار داد.

وی همچنین در جریان این سفر از واحدهای صنعتی شهرک صنعتی رامیان بازدید کرد و در نشست با فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شهرستان، به تبادل نظر درباره راهکارهای ارتقای شاخص‌های توسعه منطقه پرداخت.

تجلیل از خانواده معظم شهدا از دیگر برنامه‌های سفر استاندار گلستان به رامیان بود که با حضور جمعی از مدیران استانی و شهرستانی برگزار شد.

کد مطلب 6651246

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