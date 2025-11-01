طهماسبی: گلستان جزو سه استان پرحادثه کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر طهماسبی ظهر شنبه در آئین رونمایی از ناوگان جدید امدادی جمعیت هلال احمر گلستان که با حضور جمعی از مسئولان استانی برگزار شد، اظهار کرد: هلالاحمر یکی از نهادهای پیشرو در عرصه امداد، نجات و پیشگیری از حوادث است و نقش مهمی در افزایش تابآوری جامعه در برابر بحرانها ایفا میکند.
وی با اشاره به خدمات ارزشمند هلالاحمر در دوران دفاع و مقاومت ملتها گفت: تجربه نشان داده است که هیچ حادثهای قابل پیشبینی دقیق نیست و به همین دلیل باید همواره با برنامهریزی جامع و آیندهنگرانه، برای مدیریت شرایط بحرانی آماده باشیم.
استاندار گلستان گفت: حوادث طبیعی و غیرطبیعی ممکن است در هر لحظه رخ دهد و ما موظفیم با نگاه علمی و هماهنگی میان دستگاهها، از بروز خسارتهای سنگین جلوگیری کنیم. استان گلستان از جمله سه استان پرحادثه کشور است و ضرورت دارد همه بخشها، اعم از دولتی و مردمی، در مسیر پیشگیری و مقابله با بحرانها همافزا عمل کنند.
وی با تأکید بر لزوم تدوین سند جامع مدیریت حوادث در سطح استان، افزود: آمادگی، زمانی معنا پیدا میکند که ساختارها و زیرساختهای امدادی بهروز باشند و نیروهای عملیاتی در سریعترین زمان ممکن بتوانند وارد میدان شوند. در این مسیر، همکاری خیرین و مشارکت مردمی نقش تعیینکنندهای دارد.
طهماسبی خاطرنشان کرد: نباید اجازه دهیم بحرانها ما را غافلگیر کنند؛ بلکه باید با نگاهی پیشگیرانه به استقبال آن برویم. اگر سیاستگذاریها و تصمیمات بهموقع انجام شود، خسارتها به حداقل میرسد و امدادرسانی مؤثرتر خواهد بود.
استاندار گلستان با قدردانی از تلاشهای هلالاحمر در تجهیز ناوگان امدادی گفت: در هر نقطه از کشور که حادثهای روی میدهد، نخستین نهادی که برای امدادرسانی حاضر میشود، جمعیت هلالاحمر است و این نشاندهنده تعهد، سرعت عمل و روحیه ایثارگری نیروهای این مجموعه است.
وی با بیان اینکه «هلالاحمر، مظهر آرامش و تسکین دلهای مردم در زمان بحران است»، افزود: این جمعیت در استان گلستان طی مدت کوتاهی توانسته است تجهیزات مناسبی را فراهم کند که بیانگر مدیریت جهادی و نگاه توسعهمحور مسئولان آن است.
طهماسبی ادامه داد: تقویت آمادگی در برابر بحرانها تنها وظیفه یک دستگاه نیست؛ بلکه نیازمند همافزایی همه نهادها، دستگاههای اجرایی، نیروهای مردمی و رسانههاست تا در زمان وقوع حادثه، همدلی و اقدام سریع، مانع از گسترش خسارت شود.
وی با اشاره به رونمایی از ناوگان جدید امدادی هلالاحمر استان، گفت: این تجهیزات جدید گام مهمی در جهت ارتقای توان عملیاتی و سرعت امدادرسانی است و امیدواریم با بهرهگیری از ظرفیتهای انسانی و فنی، شاهد کاهش تلفات و خسارات در حوادث آینده باشیم.
گفتنی است در حاشیه این مراسم از ناوگان جدید امدادی جمعیت هلالاحمر گلستان شامل خودروهای امداد و نجات، آمبولانسهای پیشرفته و بانک تجهیزات پزشکی رونمایی شد.
گرگان- استاندار گلستان گفت: این استان از جمله سه استان پرحادثه کشور است و باید با هماهنگی همه دستگاهها برای مقابله با بحرانها آماده بود.
به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر طهماسبی ظهر شنبه در آئین رونمایی از ناوگان جدید امدادی جمعیت هلال احمر گلستان که با حضور جمعی از مسئولان استانی برگزار شد، اظهار کرد: هلالاحمر یکی از نهادهای پیشرو در عرصه امداد، نجات و پیشگیری از حوادث است و نقش مهمی در افزایش تابآوری جامعه در برابر بحرانها ایفا میکند.
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