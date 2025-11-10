رئیس جمهور مصر بر تقویت توافقات نشست با «پوتین» تأکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر امروز دوشنبه در دیدار با هیئت روسی به ریاست سرگئی شویگو دبیر شورای امنیت روسیه در قاهره در سخنانی بر اهمیت تقویت همکاری‌های اقتصادی و سرمایه گذاری میان دو کشور تأکید کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، دفتر ریاست جمهوری مصر اعلام کرد: رئیس جمهور مصر و شویگو درباره مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و راه‌های تقویت و توسعه روابط دوجانبه میان مصر و روسیه در زمینه‌های مختلف با یکدیگر گفتگو کردند.

بیانیه صادره از سوی دفتر ریاست جمهوری مصر در این خصوص اضافه کرد: السیسی در دیدار با هیئت روسی بر اهمیت تقویت توافقات حاصل شده در نشست ماه می با ولادیمیر پوتین تأکید کرد.

رئیس جمهور مصر همچنین بر اهمیت تقویت همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری با روسیه و تلاش برای افزایش حجم مبادلات تجاری میان دو کشور تأکید کرد.