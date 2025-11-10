به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مسرور در مراسم افتتاحیه دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی‌سازی اظهارکرد: سیاست نسل نو مناطق آزاد، تمرکز بر واحدهای اقتصادی ارزآور و توسعه بورس بین‌الملل است تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای رشد پایدار کشور فراهم شود.

وی افزود: جهان امروز شاهد تحولات گسترده در ساختارهای مالی و سرمایه‌گذاری است و کشورها موفق آنهایی هستند که سیاست‌های کلان اقتصادی خود را با بازار سرمایه‌شان پیوند داده‌اند.

مسرور ادامه داد: بازار سرمایه ایران یکی از ارزنده ترین بازارهای سرمایه در جهان است و حفظ سرمایه‌گذاران داخلی و مدیریت خروج سرمایه اهمیت زیادی دارد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد با بیان تغییر سیاست‌های مناطق آزاد گفت: ما دیگر به دنبال ایجاد مراکز تجاری صرف نیستیم بلکه تمرکز بر واحدهای اقتصادی ارزآور است.

او ادامه داد: سال آینده اوراق ارزی در بورس بین‌المللی کیش راه‌اندازی می‌شود و از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دعوت می‌کنیم در سهامداری آن مشارکت کنند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تأکید کرد: این اقدامات زیرساختی، مسیر رشد پایدار اقتصاد کشور را هموار می‌کند و مناطق آزاد را به نقطه اتصال اقتصاد ملی به بازارهای جهانی تبدیل خواهد کرد.