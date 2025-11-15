به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه آموزشی «سواد رسانه‌ای و نقش آن در جامعه امروز» صبح شنبه در شهرستان کامیاران با هدف ارتقای بصیرت رسانه‌ای و آگاهی‌بخشی به اقشار مختلف مردم، به ویژه فعالان فرهنگی، دانشجویان و علاقه‌مندان به مسائل رسانه‌ای، برگزار شد.

کارگاه یاد شده به همت اداره تبلیغات اسلامی و بسیج خواهران شهرستان کامیاران ترتیب یافت و به مدت یک روز، شرکت‌کنندگان را با مفاهیم اساسی سواد رسانه‌ای آشنا ساخت.

در این برنامه، به تحلیل انواع پیام‌های رسانه‌ای، شناخت شیوه‌های اثرگذاری رسانه‌ها و اهمیت مقابله با شبهات و جنگ نرم پرداخته شد، همچنین راهکارهای مؤثر برای مقابله با تحریف‌های رسانه‌ای و تقویت ظرفیت‌های ذهنی برای تحلیل دقیق‌تر اطلاعات مطرح گردید.

فاطمه روشنی، مدرس این کارگاه آموزشی با اشاره به ضرورت ارتقای بصیرت رسانه‌ای در عصر حاضر، تأکید کرد: در روزگار کنونی که جریان‌های مختلف رسانه‌ای به سرعت اطلاعات را به سمت مخاطبان ارسال می‌کنند، باید هوشیاری و دقت نظر در مواجهه با پیام‌ها و اخبار بیش از پیش تقویت شود.

وی افزود: در ایامی که به یاد حضرت زهرا (س) برگزار می‌شود، ضرورت حقیقت‌جویی و مقابله با تحریف‌ها بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

وی تصریح کرد: تحلیل درست و آگاهانه از پیام‌های رسانه‌ای، علاوه بر افزایش توانمندی فردی، می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از تأثیرات منفی رسانه‌های بیگانه و جریانات مسموم داشته باشد.

این کارگاه آموزشی که به‌ویژه برای تقویت توانمندی‌های فردی و جمعی در مقابله با چالش‌های رسانه‌ای طراحی شده بود، مورد استقبال شرکت‌کنندگان قرار گرفت.