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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۹:۴۷

ابراهیم ‌پور: روشنگری و انتقال مفاهیم انقلاب نیاز فضای جامعه است

ابراهیم ‌پور: روشنگری و انتقال مفاهیم انقلاب نیاز فضای جامعه است

یزد- مسئول قرارگاه مرکزی جهاد تبیین کشور گفت: روشنگری و انتقال هوشمندانه مفاهیم انقلابی نیاز فضای امروز جامعه است.

به گزارش خبرنگار مهر، عظیم ابراهیم‌پور، صبح شنبه در گردهمایی و نشست تبیینی فعالان عرصه مسجد با تبیین نقش محوری ائمه جماعات و بانوان فعال، بر لزوم روشنگری و انتقال دقیق و هوشمندانه مفاهیم انقلابی به ویژه در فضای امروز جامعه تأکید کرد.

وی به تحلیل ابعاد جنگ دوازده روزه و روایت‌های کمتر بیان‌شده از این واقعه پرداخت و وظیفه کنشگران را در برابر تحریف‌ها و جنگ روایی دشمن تشریح کرد.

مسئول قرارگاه جهاد تبیین کشور، محورهای اصلی مباحث خود را به بیان ناگفته‌های جنگ دوازده روزه و وظایف هادیان و کنشگران عرصه تبلیغ و مسجد اختصاص داد.

نشست توانمندسازی ائمه جماعات و بانوان فعال عرصه مسجد، با حضور حاج عظیم ابراهیم‌پور، مسئول قرارگاه مرکزی جهاد تبیین در سالن علامه مصباح یزدی برگزار شد.

ابراهیم ‌پور: روشنگری و انتقال مفاهیم انقلاب نیاز فضای جامعه است

کد مطلب 6656063

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    نظرات

    • حقیقتی IR ۱۰:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      0 0
      پاسخ
      بله دقیقا اصلی ترین مهمترین نیاز مردم و جامعه ایران در سال‌های گذشته و آینده همین بوده و نمیدونم چرا با وجود اینکه مهمترین نیاز هست چرا تا حالا هیچ حرکتی برای انتقال مفاهیم انجام صورت نگرفته و نپذیرفته است.باید دید مسئول این موارد که فرمودن کی هستن

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