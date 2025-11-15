ابراهیم ‌پور: روشنگری و انتقال مفاهیم انقلاب نیاز فضای جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، عظیم ابراهیمپور، صبح شنبه در گردهمایی و نشست تبیینی فعالان عرصه مسجد با تبیین نقش محوری ائمه جماعات و بانوان فعال، بر لزوم روشنگری و انتقال دقیق و هوشمندانه مفاهیم انقلابی به ویژه در فضای امروز جامعه تأکید کرد.
وی به تحلیل ابعاد جنگ دوازده روزه و روایتهای کمتر بیانشده از این واقعه پرداخت و وظیفه کنشگران را در برابر تحریفها و جنگ روایی دشمن تشریح کرد.
مسئول قرارگاه جهاد تبیین کشور، محورهای اصلی مباحث خود را به بیان ناگفتههای جنگ دوازده روزه و وظایف هادیان و کنشگران عرصه تبلیغ و مسجد اختصاص داد.
نشست توانمندسازی ائمه جماعات و بانوان فعال عرصه مسجد، با حضور حاج عظیم ابراهیمپور، مسئول قرارگاه مرکزی جهاد تبیین در سالن علامه مصباح یزدی برگزار شد.
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