ابراهیم ‌پور: روشنگری و انتقال مفاهیم انقلاب نیاز فضای جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، عظیم ابراهیم‌پور، صبح شنبه در گردهمایی و نشست تبیینی فعالان عرصه مسجد با تبیین نقش محوری ائمه جماعات و بانوان فعال، بر لزوم روشنگری و انتقال دقیق و هوشمندانه مفاهیم انقلابی به ویژه در فضای امروز جامعه تأکید کرد.

وی به تحلیل ابعاد جنگ دوازده روزه و روایت‌های کمتر بیان‌شده از این واقعه پرداخت و وظیفه کنشگران را در برابر تحریف‌ها و جنگ روایی دشمن تشریح کرد.

مسئول قرارگاه جهاد تبیین کشور، محورهای اصلی مباحث خود را به بیان ناگفته‌های جنگ دوازده روزه و وظایف هادیان و کنشگران عرصه تبلیغ و مسجد اختصاص داد.

نشست توانمندسازی ائمه جماعات و بانوان فعال عرصه مسجد، با حضور حاج عظیم ابراهیم‌پور، مسئول قرارگاه مرکزی جهاد تبیین در سالن علامه مصباح یزدی برگزار شد.