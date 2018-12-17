به گزارش خبرنگار مهر، یوسف جعفری ظهر امروز در کارگاه آموزشی آسیب شناسی فضای مجازی و رسانه که در مجتمع فرهنگی نور برگزار شد با اشاره به اهمیت سواد رسانه ای اشاره کرد و اظهار داشت: برخورداری از سواد رسانه ای، منجر به شناخت صحیح رسانه ها، ظرفیت، کارکرد و محتوای آنها و همچنین استفاده و بهره برداری مطلوب می گردد.

وی به فواید مهم داشتن سواد رسانه ای اشاره کرد و افزود: ارتقای آگاهی نسبت به رژیم مصرف رسانه‌ای و یا به عبارت بهتر تعیین میزان و نحوه مصرف غذای رسانه‌ای از منابع رسانه‌ای گوناگون که در یک کلام همان محتوای رسانه‌هاست یکی از فواید داشتن سواد رسانه ای است.

جعفری تاکید کرد:افراد نسبت به اهمیت مدیریت رژیم رسانه‌ای خود (همانند رژیم غذایی) آگاه و حساس شوند یعنی بتوانند تصمیم بگیرند که چه مقدار از وقت خود را صرف توجه به انواع رسانه‌ها بکنند، به نحوی که قربانی اعتیاد و تخدیر رسانه‌ای نشوند.

وی آموزش مهارت‌های مطالعه یا تماشای انتقادی را از دیگر فواید سواد رسانه ای دانست و عنوان کرد:لازم است که افراد یاد بگیرد که چگونه یک متن رسانه‌ای را تجزیه و تحلیل کند، پیام نهفته در یک محتوای رسانه‌ای را مورد نقد و پرسش قرار دهد و درک کند که چه چیزی در آن متن حاضر و چه چیز غایب است ودر این مرحله افراد یاد می‌گیرند که چگونه بین خطوط را بخوانند و چگونه پرسشگری و تفکر انتقادی را پیشه خود سازند.

مدرس دوره های آموزشی سواد رسانه ای تجزیه و تحلیل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی رسانه‌ها را از دیگر فواید سواد رسانه ای دانست و بیان داشت: در نگاه اول این مهم قابل مشاهده نیست (مالکان و دست اندرکاران رسانه ها) و لازم است که افراد به مسایل عمیق تر فکر کنند به طور مثال اینکه تولیدکنندگان رسانه‌ای چه کسانی هستند؟ چه اهدافی دارند؟ چه کسی از تولیدات آنها و نحوه بازنمایی واقعیت‌های اجتماعی از سوی آنها سود می‌برد؟ و چه کسی ضرر می‌کند؟

گفتنی است در پایان این کارگاه اموزشی مخاطبان نیز سوالات خود را در این زمینه بیان کردند و کارگاه به صورت پرسش و پاسخ ادامه پیدا کرد.