۸۵ درصد پیشرفت در عملیات بهسازی محورهای هفشجان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی مرتضوی‌زاده اظهار کرد: تعریض، بهسازی و روکش آسفالت محور هفشجان – طاقانک (سیرک به نوآباد) به طول ۲.۷ کیلومتر اکنون به ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده و مراحل اجرایی آن بدون توقف ادامه دارد.

مرتضوی‌زاده افزود: پروژه تکمیل آسفالت محور هفشجان – مصطفی‌آباد نیز با طول ۱.۲ کیلومتر هم‌اکنون ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در آستانه بهره‌برداری قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: اجرای این طرح‌ها نقش مهمی در ارتقای ایمنی، روان‌سازی تردد و تسهیل رفت‌وآمد روزانه مردم این منطقه خواهد داشت.