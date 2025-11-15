۸۵ درصد پیشرفت در عملیات بهسازی محورهای هفشجان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی مرتضویزاده اظهار کرد: تعریض، بهسازی و روکش آسفالت محور هفشجان – طاقانک (سیرک به نوآباد) به طول ۲.۷ کیلومتر اکنون به ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده و مراحل اجرایی آن بدون توقف ادامه دارد.
مرتضویزاده افزود: پروژه تکمیل آسفالت محور هفشجان – مصطفیآباد نیز با طول ۱.۲ کیلومتر هماکنون ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در آستانه بهرهبرداری قرار گرفته است.
وی تأکید کرد: اجرای این طرحها نقش مهمی در ارتقای ایمنی، روانسازی تردد و تسهیل رفتوآمد روزانه مردم این منطقه خواهد داشت.
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