به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، مارکو روبیو، وزیر امورخاجه آمریکا اعلام کرد که با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین دیدار و با وی درباره امنیت این کشور و تعمیق مشارکت در زمینه های دفاعی و اقتصادی گفتگو کردم.
در همین راستا، شبکه الجزیره نیز گزارش داد که روبیو گفته است: در مونیخ با همتایانم در گروه هفت برای تقویت دیدگاه رئیسجمهور ترامپ برای تحقق صلح از طریق قدرت دیدار کردم.
در ادامه گزارش الجزیره آمده که روبیو گفته است: در این نشست، تلاشها برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین، تقویت ثبات در ونزوئلا و مقابله با تهدیدات جهانی را مورد بحث قرار دادیم.
از سوی دیگر، شبکه روسیا الیوم نیز به نقل از روبیو گزارش داد که وی در دیدار با اسعد الشیبانی، وزیر امورخارجه رژیم جولانی مدعی شده که آمریکا از سوریهای باثبات و برخوردار از صلح حمایت میکند.
وزارت امور خارجه آمریکا نیز اعلام کرد که روبیو بر حمایت واشنگتن از تشکیل سوریهای که حقوق همه طیفهای جامعه را حفظ و امنیت آنان را تضمین کند، تأکید کرده است.
همچنین در بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا آمده است که روبیو از تعهد دولت سوریه به همکاری کامل با آمریکا و ائتلاف بینالمللی ضد داعش برای شکست این گروه استقبال کرده و بر ضرورت اجرای توافق آتشبس و توافق ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) در نهادهای دولتی این کشور به همراه تضمین احترام کامل به حقوق و امنیت همه شهروندان سوری، تأکید کرده است.
