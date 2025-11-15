اعتکاف باعث گرایش برخی افراد سایر مذاهب به اسلام و شیعه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید علیرضا تکیهای بعدازظهر شنبه در دیدار با آیتالله محمدباقر محمدی لائینی، نماینده ولی فقیه در استان مازندران، با اشاره به اهمیت اعتکاف در ترویج معارف دینی و تربیت معنوی نوجوانان و جوانان، گفت: اعتکاف تجربهای ماندگار است که تأثیرات آن حتی در افراد کمسن و سال نیز قابل مشاهده است.
وی با بیان نمونههایی از تجربههای شخصی و میدانی، افزود: در سالهای اخیر شاهد بودیم که برگزاری اعتکاف، حتی برای افرادی از دیگر مذاهب، موجب گرایش به اسلام و شیعه شده است. این جاذبه معنوی و آموزشی اعتکاف، در نسل جوان و نوجوان، اهمیت ویژهای دارد.
مسئول ستاد مرکزی اعتکاف کشور با یادآوری اهتمام آیتالله لائینی به این فریضه دینی گفت: ایشان با وجود برنامههای فشرده، همواره در نشستها و فعالیتهای اعتکاف حضور فعال دارند و با همین حضور، الگویی عملی از رعایت مناسک و معارف دینی برای ما فراهم کردهاند.
وی تصریح کرد که اعتکاف باید با بهرهگیری از خاطرهگویی، روایت تجربیات و استفاده از هنر و ابزارهای روانشناسی برای نوجوانان و جوانان، تثبیت شود و افزود: دستور مقام معظم رهبری نیز بر تثبیت اثرگذاری اعتکاف و توجه ویژه به تغییرات روحی و معنوی شرکتکنندگان تأکید دارد.
حجتالاسلام تکیهای در ادامه به ضرورت هماهنگی خانوادهها، مسئولان آموزشی و جامعه برای ایجاد نگاه واحد درباره اعتکاف اشاره کرد و گفت: تجربه نشان داده است که همصدایی خانواده و محیط آموزشی، زمینه گرایش جوانان به اعتکاف را تقویت میکند.
وی همچنین بر ضرورت توجه به زیرساختهای مساجد و فراهم کردن امکان حضور تمامی علاقهمندان در برنامههای اعتکاف تأکید کرد و افزود: با آمادهسازی مناسب مساجد و مشارکت متولیان، میتوان از محرومیت افراد جلوگیری کرد و دسترسی به این تجربه معنوی را برای همه فراهم ساخت.
در پایان، حجتالاسلام تکیهای اظهار امیدواری کرد که آموزهها و توصیههای نماینده ولی فقیه در مازندران برای تقویت و استمرار اعتکاف در سطح منطقهای و ملی مورد استفاده قرار گیرد و گفت: این تجربیات میتواند به تدوین دستورالعملهای علمی و عملی برای ارتقای کیفیت اعتکاف منجر شود.
نظر شما