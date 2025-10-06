به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدمحمدباقر تکیهای صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح جزئیات رویداد معنوی اعتکاف اظهار کرد: اعتکاف، نور چشمی است که رسول خدا(ص) پایهگذار و مروج آن بود و پس از ایشان، ائمه اطهار(ع) نیز به تبعیت از آن حضرت، مروّجان این عبادت عظیم شدند و متأسفانه در طول بیش از هزار سال از دوران غیبت، این سنت الهی در غربت بود و تنها عده محدودی با آن آشنایی داشتند؛ اما با پیروزی انقلاب اسلامی، زمینه گسترش و احیای این عبادت و سایر جلوههای معنویت اسلامی فراهم شد.
سخنگوی ستاد مرکزی اعتکاف با اشاره به برگزاری دهمین کنگره ملی اعتکاف در جوار حرم مطهر امام رضا(ع) در مجتمع فرهنگی و تربیتی امام رضا(ع) مشهد مقدس گفت: برنامهریزی برای این دوره از اردیبهشتماه آغاز شده و با نگاهی متمایز نسبت به سالهای گذشته و متناسب با گفتمان سال تنظیم شده است.
حجت الاسلام تکیهای افزود: سه محور اصلی در سیاستگذاری این دوره مورد توجه ستاد اعتکاف است کم نخستین محور، دغدغه رهبر معظم انقلاب در تثبیت و تداوم حالت معنوی اعتکاف است که معظمله در ۷ بهمن سال گذشته بر آن تأکید فرمودند و هدف این است که معنویت و توسلی که در ایام اعتکاف برای جوانان ایجاد میشود، استمرار یافته و به سطح جامعه و محلهها کشیده شود تا بستری برای جامعهپردازی معنوی فراهم گردد.
ائم مقام ستاد مرکزی اعتکاف دومین محور را «توسعه کیفی اعتکاف» دانست و گفت: نتایج افکارسنجی سال گذشته نشان داد که خواسته اصلی معتکفین، تغذیه روحی، خلوت با پروردگار و بهرهمندی از برنامههای مناجات و دعاست که از اینرو در کنگره امسال، بازخوانی و بازطراحی برنامههای اعتکاف بر اساس این نیازها صورت خواهد گرفت.
به گفته وی، سومین محور توسعه کمی اعتکاف است که رشدی کمنظیر در ایران و جهان داشته است. او افزود: سال گذشته بیش از ۹ هزار مسجد محل برگزاری اعتکاف بود و در کنگره امسال بررسی خواهد شد که چگونه میتوان با کمک مدیران مردمی، تعداد مساجد مستعد برگزاری اعتکاف را افزایش داد.
سخنگوی ستاد مرکزی اعتکاف از برگزاری کنگره ملی از ۱۶ تا ۱۷ مهرماه در مشهد مقدس با حضور فعالان مردمی، برگزارکنندگان استانی و مسئولان خبر داد و گفت: اختتامیه این رویداد در تالار قدس حرم مطهر رضوی برگزار میشود و هیچ استانی در این برنامه غایب نخواهد بود.
وی با اشاره به حضور مراجع تقلید، شخصیتهای علمی و مهمانانی از پنج قاره جهان اظهار کرد: در این کنگره علاوه بر پیامهای مراجع، شماری از اندیشمندان بینالمللی سخنرانی خواهند کرد و بخش عمده برنامه به مباحث تخصصی در قالب میزهای تخصصی با محورهایی مانند جوانان، بانوان، رسانه، فرهنگی، مدیران مردمی و خیرین اختصاص یافته است.
حجت الاسلام تکیهای با بیان اینکه هدف کنگره، تقویت شبکه آسمانی اعتکاف و توانمندسازی مدیران مردمی است، گفت: کرسی علمی «نقد و بررسی نظریه تثبیت و ثبات حالات معنوی در اعتکاف» نیز در این دوره برگزار خواهد شد.
امروز در بیش از ۶۰ کشور جهان مراسم اعتکاف برگزار میشود
وی با اشاره به بخش بینالملل کنگره افزود: امروز در بیش از ۶۰ کشور جهان مراسم اعتکاف برگزار میشود که بسیاری از آنها با الهام از تجربه ایران شکل گرفته است و نمایندگان این کشورها در کنگره امسال حضور خواهند داشت و به هماندیشی درباره توسعه فرهنگ اعتکاف در جهان اسلام میپردازند.
حجت الاسلام تکیهای گفت: نماینده ویژه حزبالله لبنان نیز در این کنگره حضور خواهد داشت و در نشستهای تخصصی، جایگاه اعتکاف به عنوان پشتوانه روحی و فرهنگی جبهه مقاومت مورد بررسی قرار میگیرد.
وی از رونمایی دستاوردهای تازه در این دوره خبر داد و افزود: در این کنگره، کتب مرتبط با معارف اعتکاف، سایت تخصصی اعتکاف ویژه نوجوانان، جلد نخست تاریخ شفاهی اعتکاف، کتابنامه جامع آثار منتشرشده در این زمینه و نتایج افکارسنجی اعتکاف رونمایی میشود و همچنین شعار سال اعتکاف نیز در این رویداد معرفی خواهد شد.
قائم مقام ستاد مرکزی اعتکاف تصریح کرد: دو رویکرد اصلی در این کنگره دنبال میشود؛ نخست «وحدت امت اسلامی» که اعتکاف میتواند محور آن باشد و دوم «مقاومت» که نشانگر استقامت در مسیر حق و مقابله با استکبار است و این دو مفهوم در شعار، محتوا و برنامههای اعتکاف امسال بهطور جدی مورد توجه قرار گرفتهاند.
حجت الاسلام تکیهای در پایان خاطرنشان کرد: هشتمین جشنواره علمی و فرهنگی اعتکاف با حضور فعالان هنری در حال فعالیت است و در کنگره بحث اعلام فراخوان اعلام خواهد شد.
