به گزارش خبرنگار مهر سید اسکندر صیدایی رئیس سازمان نقشهبرداری کشور در نشست خبری مشترک با رئیس سازمان جغرافیای نیروهای مسلح، با اشاره به اهمیت تحولات علمی و فناوری در حوزه دادههای مکانی، بر ضرورت بهکارگیری آخرین دستاوردهای تکنولوژیک در فرآیندهای برنامهریزی ملی تأکید کرد.
وی گفت: سرعت پیشرفت علوم و نیاز کشور به توسعه پایدار ایجاب میکند که دستگاههای سیاستگذار و اجرایی در حوزه تخصصی خود، همواره بهروز بوده و از فناوریهای نوین برای پشتیبانی نظام برنامهریزی و تصمیمسازی استفاده کنند.
رئیس سازمان نقشهبرداری همچنین بر اهمیت تقویت نقش بخش خصوصی در این حوزه تأکید کرد.
وی با اشاره به همکاری نزدیک سازمان نقشهبرداری و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در برگزاری رویداد مشترک امسال، این همافزایی را اقدامی مؤثر برای ارتقای توان ملی در حوزه علوم نقشهبرداری و جغرافیایی دانست و از همراهی و هماهنگی دو مجموعه در اجرای این برنامه قدردانی کرد.
وی اعلام کرد: این سازمان آماده تعامل و پاسخگویی به اصحاب رسانه برای تبیین اهداف و دستاوردهای این همکاری مشترک است.
رئیس سازمان نقشهبرداری کشور در ادامه سخنان خود به پیامدهای جنگ ۱۲ روزه و تأثیر آن بر فعالیت شرکتهای فعال در حوزه رصد و تحلیلهای فضایی و نقشهای اشاره کرد.
وی گفت: در این دوره، مراجعات متعددی از سوی شرکتهای خصوصی که در زمینه پایش فضایی و تولید دادههای مکانی فعالیت میکنند، دریافت شد و آنان درباره چالشهای ایجادشده و ضرورت حمایت نهادهای حاکمیتی ابراز نگرانی کردند.
وی افزود: با توجه به نقش مرجعیتی سازمان نقشهبرداری در این حوزه، دغدغهها و درخواستهای این شرکتها به بالاترین سطوح تصمیمگیری امنیتی کشور منتقل شده است. این موضوع از طریق نامهنگاریها و برگزاری نشستهای متعدد با شورای عالی امنیت ملی، وزارت کشور، وزارت اطلاعات و سایر دستگاههای مرتبط پیگیری شده تا امکان ادامه فعالیت این مجموعهها بدون وقفه فراهم شود.
رئیس سازمان نقشهبرداری کشور ابراز امیدواری کرد این پیگیریها در تصمیمسازیهای آتی مؤثر باشد و از همکاری دستگاههای مسئول در توجه به نیازهای بخش خصوصی قدردانی کرد.
رئیس سازمان نقشهبرداری کشور در ادامه سخنان خود درباره پروژههای این سازمان برای تسهیل دسترسی عموم و دستگاههای اجرایی به دادههای جغرافیایی توضیح داد: این مجموعه یکی از بزرگترین ذخایر ملی اطلاعات مکانی را در اختیار دارد که شامل حدود ۶ میلیون تصویر و نقشه هوایی که از دهه ۳۰ تاکنون تولید شده و ارزش مستنداتی بسیار بالایی دارد.
وی گفت: بخش قابلتوجهی از این تصاویر و نقشهها طی یک پروژه گسترده دیجیتالسازی، به فایلهای استاندارد تبدیل و در سامانههای سازمان بارگذاری شده است. به این ترتیب دستگاههای دولتی، شرکتهای خصوصی و مردم میتوانند بهصورت مجازی وارد سامانههای سازمان نقشهبرداری شوند و اسناد مورد نیاز خود را دریافت کنند.
رئیس سازمان نقشهبرداری با اشاره به راهاندازی «سامانه زیرساخت داده مکانی» افزود: این سامانه اکنون بیش از ۲۵ هزار لایه نقشه و اطلاعات مکانی را ارائه میدهد و تمامی استانها به آن متصل هستند.
صیدایی تأکید کرد: این زیرساخت برای پاسخگویی به نیازهای روز بهروز شده و در کنار آن سرویسهای جدیدی نیز برای ارتقای کیفیت خدمات تولید شده است.
«اطلس مخاطرات محیطی» با همکاری ۳۰ دستگاه تکمیل شد
رئیس سازمان نقشهبرداری کشور در ادامه توضیحات خود درباره توسعه خدمات برخط این سازمان گفت: مردم میتوانند از طریق سامانههای اینترنتی و بستر دولت الکترونیک درخواستهای خود را ثبت و پاسخ دریافت کنند.
وی افزود: کارشناسی عکسهای هوایی یکی از پرتقاضاترین خدمات است که طی سالهای اخیر با دیجیتالسازی گسترده اسناد و همکاری مشترک دو سازمان، بهصورت آنلاین و با سرعت بیشتر ارائه میشود.
وی همچنین به «اطلس مخاطرات محیطی» اشاره کرد و گفت: این سامانه با مشارکت نزدیک به ۳۰ دستگاه کشوری برای سازمان مدیریت بحران طراحی شده و دادههای متنوع مکانی در آن بارگذاری شده است تا تصمیمگیری در مواقع بحرانی دقیقتر و سریعتر انجام شود.
رئیس سازمان نقشهبرداری کشور در ادامه بخش مربوط به نمایشگاه ایرانژئو را تشریح کرد و گفت: همانند سالهای گذشته، از تمامی سفارتخانههای مستقر در ایران برای حضور در این رویداد دعوت شده است. او تاکید کرد که تمامی سازمانهای مرتبط با حوزه اطلاعات جغرافیایی در این دوره مشارکت دارند.
وی ادامه داد: تاکنون ۱۰۰ نفر از وابستگان نظامی و دانشجویان خارجی مقیم ایران، بهویژه از کشورهای عضو بریکس و اکو، برای بازدید اعلام آمادگی کردهاند. شرکتهای دانشبنیان نیز دارای پاویون اختصاصی خواهند بود و بخش ویژهای برای معرفی فناوریهای نوین همچون هوش مکانی و کاربرد هوش مصنوعی در اطلاعات جغرافیایی در نظر گرفته شده است.
وی اعلام کرد: ۳۰ شرکت فعال و پنج نهاد و سازمان اصلی در این نمایشگاه حضور خواهند داشت. این رویداد از ساعت ۹ صبح پنجشنبه بیستونهم آغاز میشود و تا ساعت ۱۶ روز یکشنبه ادامه خواهد داشت. بازدید برای عموم نیز آزاد است.
رئیس سازمان نقشهبرداری کشور در ادامه با اشاره به جزئیات بخش همایشی این رویداد گفت: فضای برگزاری در سالن استاندارد نمایشگاه بینالمللی تهران فراهم شده و امسال میزان استقبال از همایش بیسابقه بوده است. در بیستونهمین دوره همایش، ۳۱۲ مقاله از دانشگاهها، انجمنها، اساتید و پژوهشگران سراسر کشور دریافت شده که بالاترین رقم در تاریخ برگزاری این رویداد است.
وی افزود: کمیته علمی متشکل از اساتید برجسته دانشگاههای کشور پس از ارزیابی طولانی، ۶۶ مقاله را برای ارائه شفاهی در سه سالن موازی انتخاب کرده است. علاوه بر آن، ۱۷۰ مقاله نیز بهصورت پوستر در مجموعه سالنها ارائه خواهد شد. این حجم از تولید محتوای علمی نشاندهنده جایگاه رو به رشد علوم نقشهبرداری و جغرافیایی در کشور است.
رئیس سازمان نقشهبرداری به برگزاری ۱۷ کارگاه تخصصی نیز اشاره کرد و گفت: هر یک از این کارگاهها یکی از موضوعات کلیدی و کاربردی روز دنیا را پوشش میدهد؛ از جمله مباحث هوش مکانی، فروش دادههای مکانی، سوپررزولوشن و دیگر فناوریهای نوین این حوزه. دو رونمایی مشترک نیز از پروژههای جدید سازمان نقشهبرداری و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح انجام خواهد شد. کشورهای همسایه و اعضای سازمانهای منطقهای نیز برای حضور در نمایشگاه و همایش اعلام آمادگی کردهاند.
وی خاطرنشان کرد: فضای برگزاری این رویداد حدود ۴۰ هزار متر مربع است و مجموعهای از دانشگاهها، پژوهشگاهها، اصناف و شرکتهای خصوصی در آن مشارکت دارند.
رئیس سازمان نقشهبرداری درباره دستاورد دورههای گذشته نیز گفت: جامعه نقشهبرداری بخش خصوصی، انجمنها، مشاوران و دانشگاهها نیازمند تبادل آخرین دستاوردهای علمی و فناوری است. این همایش فرصتی فراهم میکند تا استادان و پژوهشگران نتایج علمی خود را ارائه کنند و شرکتها نیز تازهترین فناوریهای مربوط به تصویربرداری، مکانیابی و اطلاعات جغرافیایی را به نمایش بگذارند.
وی تاکید کرد: نتایج علمی و فناوریهای ارائهشده در این رویداد، مستقیماً در سیاستگذاریها و برنامههای عملیاتی دستگاهها مورد استفاده قرار میگیرد و بخش خصوصی نیز از این بستر برای توسعه فعالیتهای خود بهره میبرد.
تمرکز عملیات آبنگاری بر خلیج فارس، عمان و دریاچه مازندران
رئیس سازمان نقشهبرداری کشور در ادامه با اشاره به حوزه آبنگاری و نقش این سازمان در پایش منابع آبی کشور گفت: محور اصلی فعالیتها در این بخش، استانهای ساحلی است و عملیات آبنگاری بر خلیج فارس، دریای عمان و دریاچه مازندران متمرکز شده است.
وی توضیح داد: کشتیهای تخصصی آبنگاری سازمان در این مناطق مستقر هستند و مطالعات و رصدهای مستمر انجام میدهند. خدماتی که تا چند سال پیش توسط برخی کشورهای اروپایی از جمله انگلستان ارائه میشد، اکنون به طور کامل در داخل کشور انجام میگیرد.
رئیس سازمان نقشهبرداری کشور اعلام کرد: تاکنون حدود یک میلیون و دویست هزار چارت دریایی تولید شده و سالانه نزدیک به ۱۲۰ هزار چارت جدید در قالب نقشه و دادههای آبنگاری تولید میشود. مطالعات گستردهای در خلیج فارس، دریای عمان و دریاچه مازندران انجام شده که بر اساس آنها بخشهایی از دریاچه مازندران —بهویژه نواحی حاشیهای در شمال که در مرز کشورهای دیگر قرار دارد— با محدودیتهای جدی منابع آبی مواجه شده است.
وی گفت: نتایج این مطالعات هشدارها و ضرورتهای مهمی را درباره وضعیت آبی منطقه مشخص کرده و سازمان نقشهبرداری این نکات را بهطور منظم به دستگاههای ذیربط اعلام میکند. در استانهای ساحلی نیز اثرات خشکسالی و بحرانهای آبی بر سواحل کشور رصد و هر ساله تحلیلها و توصیههای علمی در اختیار نهادهای مسئول قرار میگیرد. خروجی این مطالعات بهصورت کتاب، مقاله و تصاویر تخصصی منتشر میشود و مبنای مهمی برای برنامهریزی ملی در حوزه منابع آب است.
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